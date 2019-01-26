神旺推惠方卷一口咬進好運
中國時報
報導涂育晨
盛行日本關西地區的開運儀式，除了祭典、驅鬼招福的「撒豆」，更有在立春前一天、俗稱節分的日子，面對著該年「歲德神」所在方位、也就是「惠方」，大口吃下包著7種象徵福氣食材的「惠方卷」習俗。神旺大飯店「澄江日本料理」餐廳與日本同步，在2月3日節分當天，提供海陸雙享惠方卷，每套2入，即日起開放預訂。
據日本民間說法，歲德神所在的惠方年年不同，今年的惠方則在東北東；惠方卷象徵日本「七福神」加持的開運美食，澄江日本料理此次升級改版為海陸雙享搭配，2入海苔卷分別包入酥炸明蝦、牛小排，搭配干瓢、香菇、小黃瓜、玉子燒、美生菜、鮮蘆筍等料。想在節分當日獲得整年好運，還得遵循傳統，面對惠方安靜完食整個海苔卷，食用過程中在心中默禱祈福。詳情請洽：（02）2781-6909澄江日本料理。
(中國時報)
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