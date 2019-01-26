樹木希林用茶道醞釀人生故事

2019年01月26日 04:11 中國時報 報導溫博鈞

樹木希林不僅為戲初學茶道，還需熟練至能扮演老師的熟悉度。（天馬行空提供）

大森立嗣執導電影《日日是好日》日前於台北舉行媒體試片，前段全場笑聲不斷，樹木希林飾演嚴格的茶道教室老師，帶領多部未華子與黑木華飾演的大學生，與觀眾一同進入茶道世界。樹木希林照常發揮她一貫的自在演技，一個語尾、一個眼神或發語時機的出其不意，一次次挑動觀眾笑意。

正以為這是個大學生用暑假上完幾堂茶道課的輕鬆小品時，「節氣」這蘊藏故事中的要素出現，且隨四季一個個順序前進，才發現已進入到一個深刻的巨大人生故事。

樹木希林生前最後3作品：《小偷家族》中，她的角色直指人性；《仙人畫家：熊谷守一》中襯托主角隱逸人生；《日日》主軸雖在黑木華身上，但茶道老師角色撐起全劇結構，與樹木希林個人處處重疊，舉凡她波瀾萬丈的婚姻、精妙的人生哲理，以及無可取代的表演技巧，讓她的一生就如一齣人間劇作，而能以《日日》作為最終幕，對觀眾是莫大福氣。

體會心無雜念真諦

黑木華在學生時期便開始累積劇場經驗，與樹木希林有類似背景，曾以電影《小小的家》獲第64屆柏林影展最佳女演員銀熊獎，是日本第4位女演員獲該獎。

《日日》中黑木華角色跨越世代，演技細膩，層次分明，傳達學習茶道的苦樂，呼應角色人生各階段境遇，觀影中視線無法自她身上移開。樹木希林曾表示黑木華「肩負著日本電影的未來」，劇中兩人為茶道師徒，劇外她們各身為老、中兩世代演員中的佼佼者，傳承意味濃厚。

該片描述典子（黑木華飾）和表姊美智子（多部未華子飾）遇上以嚴厲著稱的茶道老師武田（樹木希林飾），典子漸漸明白「心無雜念，只專注於當下」的真諦，茶道也為她尋回生活樂趣，體會「放開眼界，活在當下」。電影2月1日在台上映。

(中國時報)