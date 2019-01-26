樹木希林完美變身茶道嚴師

2019年01月26日 04:11 中國時報 報導溫博鈞

《日日是好日》不僅將茶道的深度與樂趣傳遞給觀眾，更集庶民生活的日本文化大成於一身，茶道、花道、書道，乃至和服皆經仔細考究，劇中人物的言談、用詞與上下關係互動，更是處處值得觀察玩味，讓人想探索這觀光書上絕對看不到的「日本文化」，並領會「自然」與「季節」如何滲透日本人的生活。

片中出現的「一期一會」是一句常聽到的日文，指的是人與人相逢的瞬間十分珍貴，必須好好珍惜。在《日日是好日》中，茶會的主人「亭主」與來客的相遇，很可能一生就只有這一回，同樣的時空、環境、氣氛也不會再有完全相同的第2次，理解這個精神後，更容易進入茶道的世界。

該片導演大森立嗣以為樹木希林深諳茶道才找她演出，沒想到決定演員後才知道她並不會。樹木希林曾幽默坦言：「我要演的是教學多年的老師，什麼都得做到熟練，要記的東西很多，但學了就忘…真懊惱。」

但樹木希林不愧為國寶級演員，從零學起習得茶道，也在演出中展露一位嚴師應有的氣勢。在日本上映時，不少觀眾實際是茶道教室老師或學生，對片中對茶道細膩表現感到驚嘆不已，也對樹木希林大為讚賞「就像是真正的茶道老師一樣」。

(中國時報)