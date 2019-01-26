全新CHANEL重現18世紀貴氣

2019年01月26日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

香奈兒2019春夏高級訂製服大秀，於巴黎大皇宮中蓋起一座地中海花園。（CFP）

洛可可藝術中浮誇的花卉，透過刺繡、羽毛、高級樹脂甚至陶瓷等形式反覆堆疊、綻放於華服之上。（CHANEL提供）

身為老佛爺左右手的香奈兒工作室總監Virginie Viard（左），代其為大秀謝幕。（CFP）

於肩部、裙襬等處出現如摺紙般的細節，藉布料由內向外翻疊的手法，為整體帶來雅緻的趣味。（CHANEL提供）

透過擁有錯視效果的船型領外套，搭配中長版的斜紋軟呢及膝裙，完成卡爾稱之為「全新香奈兒」的純淨線條。（CHANEL提供）

老佛爺鍾情的18世紀主題，經由宮廷般的服裝輪廓、鞋履及模特高聳的髮型等細節重現。（CHANEL提供）

巴黎下了一場雪，相比大皇宮外的銀白世界，CHANEL香奈兒為2019春夏高級訂製服秀場，在玻璃穹頂下蓋起一座地中海花園，格外春光明媚。在義大利傳奇歌姬Mina性感演唱〈Parole parole〉的歌聲中，穿上銀白色刺繡泳裝、新娘造型壓軸登場的模特，緩步於這座花園池畔，正當眾人陶醉於美景當前，品牌工作室總監Virginie Viard冷不防現身謝幕，伴隨微秒時差後想起的掌聲，眾人臉上都寫著一句疑問：老佛爺去哪了？

自1983年擔任香奈兒創意總監一職以來，卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）似乎早已演變為品牌的精神核心，被外界稱作「老佛爺」的他，85歲高齡仍維持著驚人的體力及創造力，更是業界出了名的工作狂，而由他親自為香奈兒大秀謝幕的動作，儼然成為一種時裝周的「儀式」。此次老佛爺罕見缺席，即便有品牌背書，將其歸因於其身體疲憊所致，且送出身為他左右手的弟子Viard代勞，但始終壓抑不住台下這股「卡爾究竟怎麼了」的懸疑氣氛，令一票觀眾頓時亂了陣腳，大家關心的接班人及健康議題，又再度浮出水面。

先為焦躁的情緒按下暫停，把時間軸拉到謝幕前的15分鐘，悠揚的琴聲伴奏下，身著一襲斜紋軟呢套裝的模特步下階梯，為2019春夏高訂大秀揭幕。卡爾鍾愛的18世紀主題，透過摺紙般的船型領口及凹折式肩部結構開場，由內向外翻疊的別緻細節，構成具有錯視感的全新廓形，搭配中長版拉鍊裙，完成卡爾稱之為「全新香奈兒」（the new CHANEL）的純淨線條。

細節融入洛可可藝術

洛可可藝術中繁複的花卉，透過刺繡、手繪、蕾絲、羽毛、高級樹酯甚至陶瓷等形式反覆堆疊，時而綻放於華貴的縐綢、烏干紗之上，時而隱藏於反向摺飾洋裝的內裡之中。密鑲亮片刺繡的圖紋，由法國萬塞訥皇家瓷器廠（Manufacture de Vincennes）作品中擷取靈感，而輕盈靈動的多層雪紡裙，則與搖曳著的鐘形或花冠形下襬的窄管裙相伴，提煉出當時浮華世界的貴族氣息。

黑、白、米、海軍藍及金銀色幻彩交織，包含品牌大使克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）、韓國女星金高恩和日本男星玉木宏等在場貴賓們，多少被眼前劃過的一簇簇如嫣然美景般的淡彩粉紅、草原綠和天空藍所安撫。曲終人散，仍止不住時尚人們的豐富想像，少了老佛爺的香奈兒，是否還能有像這個冬日花都上午般無限好的春光。

(中國時報)