生肖豬表 讓你好手氣

2019年01月26日 04:11 中國時報 本報訊

海瑞溫斯頓豬年生肖卓時Premier系列腕表，全球限量7只。（ HARRY WINSTON提供）

蕭邦的蒔繪腕表出自日本蒔繪大師小泉三教之手，深受鐘表玩家的喜愛。（CHOPARD提供）

蕭邦豬年L.U.C XP蒔繪腕表，全球限量88只。（CHOPARD提供）

GUCCI在豬年推出系列限量商品形象照，可愛小豬超萌入鏡。（GUCCI提供）

報導陶福媛

為了迎合大中華市場，腕表精品在農曆年前夕推出生肖腕表，由於做工精細，又多是限量款式，成為腕表玩家鎖定收藏的目標，不少玩家甚至每年固定上門採購，一舉蒐集12只生肖表，成套收藏，更有增值空間。

江詩丹頓Metiers d’Art藝術大師系列每年定期推出的生肖表「The Legend of the Chinese Zodiac」，結合琺瑯、雕刻和剪影藝術等多項工藝之大全，今年的豬年生肖腕表有鉑金與玫瑰金兩種款式，搭載2460 G4機芯，各限量發行12只。

豬年限量表採用鉑金和玫瑰金打造，表盤以手工雕刻枝葉裝飾圖案，源自中國傳統花卉雕刻，以半嵌入式設計和深淺不同的浮雕營造層次感。之後進行大明火琺瑯工藝的製作，琺瑯大師在表盤塗抹數層琺瑯釉，歷經攝氏800到900度的窯燒才得完成。表盤中央以鉑金或粉紅金立體雕刻的金豬栩栩如生，更添靈動之美。

紅色腕表 金豬喜洋洋

海瑞溫斯頓 (Harry Winston )的豬年生肖卓時Premier系列腕表，整只表以喜氣洋洋的紅色為主題色，36mm大小的秀氣表盤融入精湛的珍珠母貝鑲嵌工藝，以拼貼手法打造模樣生動活潑的小豬、盛開的玫瑰花朵等圖案，充滿年節喜慶的氣氛。

豬年生肖卓時Premier系列腕表上鑲嵌祖母綠型切工的鑽石，搭載瑞士製造的自動機芯，提供長達72小時的動力儲存，機芯可透過表背的藍寶石水晶玻璃一覽無遺，全球限量7只，並搭配專屬表盒，紅色亮漆表盒上裝飾荷花玉蘭的精緻圖案。

沛納海（PANERAI）的豬年生肖Luminor Sealand腕表，採用義大利傳統sparsello」雕刻工藝，工藝大師將這項古老技藝運用在生肖表表蓋的雕刻上，大師先將圖案刻在精鋼上，綴以多層平行金線嵌花，再鎚打金線直至與坑紋合而為一，勾勒出豬的圖案。

沛納海迄今已推出11只生肖表，豬年生肖表為品牌的第11只，預計明年推出鼠年生肖表後，十二生肖表全部到位，即可蒐集成套。今年的豬年生肖表限量88只，搭載P.9010自動上鍊機芯，為沛納海諾沙泰爾高級製表廠研發自製，目前僅在專賣店獨家販售。

生肖蒔繪表 藏家喜愛

蕭邦（CHOPARD）的L.U.C XP蒔繪腕表傳承日本傳統蒔繪工藝之美，向來深受腕表收藏家的喜愛，每年定期登場的中國十二生肖蒔繪紀念腕表，更是話題十足。

今年新登場的蕭邦豬年生肖表再度與日本皇室御用漆器製作商山田平安堂攜手合作，邀請國寶級漆藝蒔繪大師增村紀一郎親自設計操刀，並由蒔繪大師小泉三教繪製，以象徵寬容、聰慧及純真的金豬為主題，打造快樂金豬的形象，該表搭載蕭邦L.U.C 96.17-L超薄機芯，限量88只。

伯爵（PIAGET）自2012年以來每逢中國農曆春節都會推出生肖腕表，今年伯爵再度以經典表款Altiplano為基礎，為大中華區設計一款限定版的豬年生肖琺瑯表，以掐絲琺瑯的工藝彩繪小豬昂首向前、帶著微笑的模樣，十分討喜可愛

這只由伯爵琺瑯工藝大師Anita Porchet操刀的作品，以精湛的工藝在38mm大小的表盤上雕琢彩繪生肖豬栩栩如生的姿態與神情，表殼鑲嵌78顆鑽石，搭載伯爵自製430P超薄手動上鍊機芯，動力儲存達43小時，僅在伯爵專賣店販售。

小豬遊走 表盤表背見蹤跡

古馳（GUCCI）今年為配合中國生肖豬年，特別與1933年由聯美電影公司出品的動畫短片《三隻小豬》合作，以迪士尼繪製的卡通3隻小豬推出各式商品，其中一款獨家腕表以紅色表盤搭配3隻粉紅小豬，豬年形象照也出現超萌小豬，十分可愛。

寶珀表（BLANCPAIN）於豬年推出中華年曆複雜功能腕表，小豬並非出現在表面，而是刻在表背的自動盤上，一如寶珀表的簡約低調，全球限量36只，編碼自1到50號，逢4不發行，以迎合大中華區消費者的喜好。

寶璣（Breguet）新登場的CLASSIQUE 7145豬年限量紀念腕表，表盤的寶豬圖騰融合寶璣著名3項精湛工藝，包括手工精雕、大明火琺瑯與機刻雕花技藝，全球限量8只，其中編號6的豬年限量表已蒙台灣藏家收藏。

小豬爬上筆身 金豬捧打火機

萬寶龍自2015年起每年都會推出生肖相關的商品，今年為配合豬年推出生肖書寫工具，筆身以鍍香檳金處理，上有925純銀手工鐫刻生動可愛的小豬，象徵了好運、成功、財富與堅韌，Au750實金筆尖壓印生肖圖案，筆尾鑲嵌一顆代表豬生肖誕生石的璀璨紅寶石。鋼筆頂端以珍珠母貝鑲嵌萬寶龍六角白星標誌，豬年生肖限量系列有512支，為8×8×8的總合。

S.T. Dupont的年度生肖套組向來深受藏家的喜愛，明年為己亥豬年，新登場的生肖打火機套組是一尊胖嘟嘟、開口笑的可愛金豬，金豬雙手捧打火機，底座飾有成堆的元寶，有旺財之意，材質為青銅鑄黃金潤飾，搭配紅色天然中國漆，限量88組。

(中國時報)