三宅一生╳田中一光 藝術褶理穿上身

2019年01月26日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE x 田中一光系列皺褶圖騰拖鞋，1萬2800元。（陳張眾攝）

女星温貞菱（左）與連俞涵這對閨蜜檔，昨受品牌之邀一同體驗田中一光藝術中的手感溫度，温貞菱穿PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE黑色熔化意象圓領洋裝2萬1300元，連俞涵穿PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE粉黃色短身上衣9300元、寬管長褲2萬1300元。（ISSEY MIYAKE提供）

PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE x 田中一光系列展覽，再度於台北遠企購物中心天碟廣場重啟。（ISSEY MIYAKE提供）

PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE x 田中一光系列圖騰後背包，1萬9300元。（陳張眾攝）

PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE x 田中一光系列黑色鴨舌帽，3800元。（陳張眾攝）

日本設計師三宅一生與藝術家田中一光間激盪的火花，是一種互補的存在，田中筆下充滿塗鴉感的線條，搭配三宅最擅長的皺褶細節，在穿著者舉手投足中，呈現出似流動般的動態感。如今，品牌第4度藉旗下PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE副線串聯藝術家大作，並自即日起至3月10日止，於台北遠企購物中心天碟廣場展開。

閨蜜逛展覽 很有共鳴

昨（25）日品牌舉辦開展記者會，特別請到女星連俞涵及温貞菱共同為活動站台，私下交情甚篤的兩人，訪問中皆不經意流露出對藝術的喜愛。以少見褲裝造型現身的連俞涵，露出纖細腰線，坦言為穿出整體美感，不惜犧牲美食的誘惑。對田中一光不陌生的她，對其作品中所呈現出的流線感及藝術家對工作的熱情均十分敬佩。

一旁的閨蜜温貞菱，對藝術也小有心得，田中一光曾提及的「用最少的資源，過最豐富的生活」的理論，讓她很有共鳴。而兩造聯名的系列中，使用田中《連續記號》作品為印花的服飾、涼鞋更令她格外動心，還表示穿上後，宛如變身一齣「行走的行為藝術」。

延續兩人談話中充滿的靈感溫度，台北遠企展場的天花板上，懸掛4幅巨型旗幟，透氣網眼材質，更進一步揭曉了系列無處不見的運動元素。2019春夏合作系列，從田中一光《連續記號》及《圓形記號》作品中擷取靈感，透過極簡主義的線條和黑白色調，營造出饒富摩登感的氛圍。而設計師三宅一生知名的時尚「褶理」，亦被濃縮於筆跡彎曲的律動之中，隨著展演模特的步履間，迸發出輕盈愉悅的優雅活力。此系列將於包含台北遠企、台中草悟道等4家全台門店中販售。

(中國時報)