蜜雪兒威廉絲、茱莉安摩爾 袖出好默契

2019年01月26日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

茱莉安摩爾一身黑，寬澎袖西裝外套的大墊肩相當搶眼，成功營造幹練形象。（CFP）

勞勃瑞福在日舞影展開幕記者會上，穿著平時最喜歡的黑色夾克與牛仔褲，相當休閒。（美聯社）

日舞影展於24日至2月3日在美國猶他州帕克城登場，開幕片《婚禮之後》女主角蜜雪兒威廉絲與茱莉安摩爾連袂出席影展。雙姝不約而同選擇「寬袖」設計的服裝，蜜雪兒威廉絲身穿LV印花洋裝，飄逸寬袖與縮腰細節凸顯了好身材，配上短髮與簡單妝容，俐落又不失女人味。茱莉安摩爾則走中性路線，寬澎袖西裝外套、oversize墊肩設計，全身黑色系造型讓她的皮膚更顯白皙。

影展創辦人勞勃瑞福一如往例地出席開幕記者會，不過今年他丟出震撼彈，在台上簡短地說：「今年不需要我多介紹了吧！我投入這個影展34年了，我想是時候我可以去另一個領域。多年來我錯過太多與電影和電影製作人一起工作的時刻。」一番話被外界解讀為他將卸下營運日舞影展的重擔。

他認為影展已具獨立運作能力，不再需要他東奔西走宣傳，「我感謝在場的人，以及正在看直播的人。」也認為影展可以開始思考，在串流媒體興起的年代該如何繼續前進。其實他去年宣傳已在台上映的新作《老人與槍》就發表過退休論，認為這次飾演的搶匪一角堪為演藝生涯畫下句點。片中他都穿SCABAL的Galaxy系列面料製成三件式西裝。創立於1938年的SCABAL，被譽為面料之王，是英國頂級布料品牌。

(中國時報)