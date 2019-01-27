458位老闆高雄尋商機 韓帶頭拚經濟 蔡還在拚政治
全國商總理事長賴正鎰昨帶458名老闆到高雄開會，喊出投資帶來1000億元、5萬個工作機會！高雄市長韓國瑜親自出席，南部各縣市也派代表與會，韓重申，企業界已嗅出高、屏、南、嘉嘉正百花齊放，政治讓台北去搞，南方崛起全力拚經濟。
盼帶1000億投資 5萬工作機會
九合一大選後，「韓流」崛起證明主流民意期盼拚經濟，然小英總統元旦至今談話仍以「拚政治」為號召，有意為明年大選鞏固基本盤，與崛起的主流民意落差很大。
名為「愛鄉、愛土、拚經濟」企業投資台灣南區招商會議，透過任商總名譽理事長的王金平居間促成，商總原邀南台5縣市首長與會，但僅韓國瑜出席，餘皆派經發局或招商單位代表與會。
賴正鎰說，原預計1團200人，但報名不到10天爆量到458人才截止，歷年罕見。他說，秀泰影城董事長廖治德、日藥本舖董事長謝德璋、鄉林涵碧樓全想到高雄投資，大家對韓國瑜有信心，尤其愛情產業鏈，婚紗業這次都來，盼一起發大財。
高雄蓋涵碧樓 韓笑稱改韓冰樓
「台灣曾是亞洲四小龍之首，但30年後已輸星港；若按過去陸客成長，台灣2年至少損失600萬陸客、高達3000億消費額度。」賴說，政策不能靠單一縣市完成，所以商總邀南台5縣市齊聚，媒合企業投資。
韓國瑜指出，高市府會從管理者變成協助者，未來高市投資、環境、法令、程序等，會讓企業家覺得政府是他們的好朋友，使高市招商引資朝成功方向飛躍。
韓強調，企業家很聰明，政府只要別找麻煩，從旁協助就可；政治人物就是調骨師，把每個環節調好，企業家就會衝刺、賺錢。賴正鎰盼韓為涵碧樓投資找地，韓打趣說，屆時可改名「韓冰樓」，逗得現場大笑。
小英經濟牌失效 猛打意識形態
對小英可能將明年選戰定調與陸「硬對抗」，國民黨立委李彥秀直言，大陸政經實力越來越強，全世界沒一個國家能忽視；對我最大利益，難道不是在一個可接受的架構下維持兩岸平衡，才有經貿利益，才有國際舞台。世新大學人社院長李功勤說，民進黨兩岸政策挑釁大陸，因經濟牌失效，只能打「族群牌」與意識形態。
淡大大陸所榮譽教授趙春山認為，2020台灣總統大選結果，對習近平很緊要，因2022年中共20大，習如果續任，必想完成民族復興相關構思，台灣問題的重要性就擺在眼前。假設小英連任且不改「硬對抗」政策，就必成為習近平要解決的問題了。
(中國時報)
推薦閱讀
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範