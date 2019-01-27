458位老闆高雄尋商機 韓帶頭拚經濟 蔡還在拚政治

2019年01月27日 04:10 中國時報 劉宥廷 、 楊佳穎 、 季節 、林勁傑／綜合報導 、林勁傑／綜合報導

擔任商總名譽理事長的前立法院長王金平（右）、商總理事長賴正鎰（中間後方）26日帶著458名老們到南台灣找商機，地主高雄市長韓國瑜（左）親自出席。（劉宥廷攝）

全國商總理事長賴正鎰昨帶458名老闆到高雄開會，喊出投資帶來1000億元、5萬個工作機會！高雄市長韓國瑜親自出席，南部各縣市也派代表與會，韓重申，企業界已嗅出高、屏、南、嘉嘉正百花齊放，政治讓台北去搞，南方崛起全力拚經濟。

盼帶1000億投資 5萬工作機會

九合一大選後，「韓流」崛起證明主流民意期盼拚經濟，然小英總統元旦至今談話仍以「拚政治」為號召，有意為明年大選鞏固基本盤，與崛起的主流民意落差很大。

名為「愛鄉、愛土、拚經濟」企業投資台灣南區招商會議，透過任商總名譽理事長的王金平居間促成，商總原邀南台5縣市首長與會，但僅韓國瑜出席，餘皆派經發局或招商單位代表與會。

賴正鎰說，原預計1團200人，但報名不到10天爆量到458人才截止，歷年罕見。他說，秀泰影城董事長廖治德、日藥本舖董事長謝德璋、鄉林涵碧樓全想到高雄投資，大家對韓國瑜有信心，尤其愛情產業鏈，婚紗業這次都來，盼一起發大財。

高雄蓋涵碧樓 韓笑稱改韓冰樓

「台灣曾是亞洲四小龍之首，但30年後已輸星港；若按過去陸客成長，台灣2年至少損失600萬陸客、高達3000億消費額度。」賴說，政策不能靠單一縣市完成，所以商總邀南台5縣市齊聚，媒合企業投資。

韓國瑜指出，高市府會從管理者變成協助者，未來高市投資、環境、法令、程序等，會讓企業家覺得政府是他們的好朋友，使高市招商引資朝成功方向飛躍。

韓強調，企業家很聰明，政府只要別找麻煩，從旁協助就可；政治人物就是調骨師，把每個環節調好，企業家就會衝刺、賺錢。賴正鎰盼韓為涵碧樓投資找地，韓打趣說，屆時可改名「韓冰樓」，逗得現場大笑。

小英經濟牌失效 猛打意識形態

對小英可能將明年選戰定調與陸「硬對抗」，國民黨立委李彥秀直言，大陸政經實力越來越強，全世界沒一個國家能忽視；對我最大利益，難道不是在一個可接受的架構下維持兩岸平衡，才有經貿利益，才有國際舞台。世新大學人社院長李功勤說，民進黨兩岸政策挑釁大陸，因經濟牌失效，只能打「族群牌」與意識形態。

淡大大陸所榮譽教授趙春山認為，2020台灣總統大選結果，對習近平很緊要，因2022年中共20大，習如果續任，必想完成民族復興相關構思，台灣問題的重要性就擺在眼前。假設小英連任且不改「硬對抗」政策，就必成為習近平要解決的問題了。

(中國時報)