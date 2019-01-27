川普讓步簽法案 政府可開門3周

2019年01月27日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國聯邦政府局部停擺第35天，川普總統25日終於退讓，宣布與民主黨人取得協議，簽署一項能重啟政府3周的臨時支出法案，美國史上最長政府停擺僵局暫告一段落。但法案並不包括川普要求的美墨邊境建牆經費，川普揚言，若2月15日前無法就此達成協議，政府可能再「關門」。

川普在白宮玫瑰園宣布，「經過熱烈辯論和對話，我看到民主黨人和共和黨人願將黨派立場暫放一旁…並把美國人民放首位。這是各造為這美麗國家福祉攜手合作的機會。」晚間聯邦參眾兩院相繼通過法案，送交川普簽署。

揚言2/15未達協議 恐再關門

該法案為政府提供運作至2月15日資金，但不包括築邊境牆經費。川普續為建牆力爭，表示兩黨將合組委員會評估邊境安全，但他未如先前所言，要求整段美墨邊境修建混凝土牆。他說，「我們不需連貫東西海岸、2000哩長的混凝土牆。我們從未如此提議。」

川普強調，築牆有助強化邊境安全是「基本常識」，他堅稱自己沒讓步，最終若無法達成協議，政府2月15日後仍可能再「關門」，或他會宣布國家進入緊急狀態。他說，自己有「強有力替代方案」，若國會達不成協議，那選項仍然擺在桌面。

美聯邦政府自去年12月22日起局部停擺，到25日是第35天，大約80萬聯邦雇員二度領不到薪資，如今窘境才暫獲解決。由於聯邦雇員被迫無薪工作或放無薪假，公共服務大受影響。25日紐約拉瓜迪亞機場因人手不足，航班被迫延遲起降，費城和紐瓦克機場航班也延遲起飛，此發展咸信是川普讓步一大原因。

眾院議長裴洛西 打贏第一仗

川普做出宣布後，參院少數黨（民主黨）領袖舒默說，川普同意民主黨人要求，將政府重啟與邊境安全分開討論。他說，希望川普「學到教訓」。

美媒普遍認為，川普與重奪眾院控制權的民主黨對戰，落得鎩羽而歸，有損其形象，右翼保守派對他退讓就頗有微詞。相反，眾院議長裴洛西帶領民主黨人力抗川普，以堅定不移立場，打贏第一仗。裴洛西也暗示，川普仍無法在原排訂的本月29日到國會發表國情咨文，而這一直是川普想要的。

(中國時報)