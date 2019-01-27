陳炳甫誓言 這一仗定要贏

2019年01月27日 04:10 中國時報 林縉明 、 張立勳 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

北市士林、大同區立委補選27日投票，國民黨候選人陳炳甫26日強調，「這一仗我們要贏，也一定會贏」，蔡政府過去2年多做事態度令人搖頭，政策不是出現髮夾彎，就是在1天內改掉，這都是因為在民進黨完全執政下，沒有強力監督的後果，這一席一定要讓他前進立法院，才能增加監督力道。

立委補選在即，陳炳甫把握最後1天衝刺選情，一早先到大同區太平市場拜票，不少買菜的婆婆媽媽看到陳炳甫，熱情跟他握手、合照，還不時交代陳炳甫一定要拿下這席立委，給民進黨教訓，下午則由國民黨主席吳敦義陪同車隊掃街，有民眾聽到陳炳甫來了，跑出家門向他比讚加油、打氣。

綠政策髮夾彎 須監督

陳炳甫說，蔡政府先前為選舉要花400億元買票，結果1天內政策改變，原因就是太驕傲自大，綠營在立法院立委占多數，沒人監督就為所欲為、胡作非為，希望藉由補選讓他有機會進到立法院，增加監督力量。

吳敦義幫催票 再次勝

吳敦義也說，陳炳甫在議員選舉於中山、大同區以最高票當選，光大同區就拿1萬多票，補選還有士林區30幾個里，相對比較辛苦，但陳很勤快又親切、問政表現佳，相信只要把票催出來，一定會再贏一次。

針對柯文哲與陳思宇連日質疑陳炳甫、何志偉花大錢選舉，陳直言，「我想不是我吧？路上旗幟我是最少的，另外2陣營很多旗幟、布條還有海報，柯市長可能講的不是我」。

支持者跑出門 喊加油

陳炳甫昨晚雖未舉辦選前之夜晚會，但以車隊掃街回防大同區，他表示因補選時程緊湊，大部分時間都在士林打拚，因此最後關頭回到大同區，呼籲支持者今天都要出來投票，沿徒不少民眾向他揮手喊加油。

對媒體問及第3胎即將出生是否帶來勝選信心，陳炳甫笑說，信心是靠平常努力、過去政績以及未來能為選民做什麼，他認為自己最有條件擔任好這席立委。

(中國時報)