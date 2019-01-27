卓榮泰矢志 何志偉不能輸
台北市立委補選投票今登場，民進黨主席卓榮泰昨上午陪同台北市第二選區立委補選候選人何志偉掃街拜票。卓榮泰說，這次立委補選，台北市與台中市的候選人肩負「不能輸」與「必須贏」的壓力，這兩席就是民進黨最大的挑戰。
九合一後首役 意義大
台北市立委補選，藍、綠、白三強競爭，昨日各陣營都在最後關頭最後衝刺。對於這場選舉是九合一選舉後面臨的第一場選戰，對民進黨是否具有指標性意義？卓榮泰表示，選舉結果讓民進黨再做另一層深層自我檢討，了解從黨部改組後，外界對於人事安排或面對問題的處理態度上，是否有足夠能量繼續邁開大步往前走。
保三搶二目標 必須贏
卓榮泰說，之後黨部人事會做更大幅度調整，也期待未來新的戰鬥團隊能儘速形成，過程中也需要來自國會及地方議會的力量，因此何志偉的當選也是新戰鬥團隊重要的一部份。他指出，黨部人事大幅度調整後，會以每個人的位置思考，功能性取向，每個人都會站在可攻可守的位置上，面對未來的重大檢驗。
媒體問到，這一席有不能輸的壓力？卓榮泰說，「絕對是的」，包括3月16日的立委補選，民進黨一直都設定「保三搶二」的目標，有不能輸跟必須贏的壓力，何志偉這一席就是不能輸，因為何心知身負重任，也表現很好，中央和地方黨部的力量也會繼續投入協助台中市第5選區立委補選候選人王義川，這兩席就是民進黨最大挑戰。
陳思宇悲情牌 搶選票
台北市長柯文哲昨晚則出席陳思宇在士林舉辦的選前之夜，陳思宇淚訴，她參選後在網路上一直被攻擊，並坦言自己確實是政二代，但面對這些挑戰，她仍願意挺身而出。
「我們要為新的政治文化站出來！」陳思宇說，她跟柯文哲一樣都被民眾放大檢視，自己面對質疑時出來發聲，就被打成是攻擊別人，志工也被暴力攻擊，如今也撐過來，會靠大家的力量，向中央爭取更多為台北市補助的建設。
(中國時報)
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