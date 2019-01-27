2020前哨戰 鹿死誰手難料

2019年01月27日 04:10 中國時報 鄭 舲

台北市立委補選重演去年九合一藍、綠、白在台北市「三腳督」的局面。三強競爭下，誰能拿下這一席，將牽動2020總統大選各陣營布局，也被外界視為2020大選前哨戰。

民進黨在去年九合一選舉大敗後，府院黨啟動人事改組，就是希望讓黨的人氣止跌回升，立委補選結果更具指標性意義。民進黨設定立委補選「保三搶二」的目標，其中台北市就是絕對必須保住的一席，若北市無法拿下，還可能影響後續新北市、台南市的補選士氣，導致還未重振旗鼓就提前崩盤。

尤其這一席本就屬民進黨，又是傳統深綠票倉，能否守下這個選區，也代表九合一大敗後，民進黨的基本盤是否能重新鞏固、支持者是否回籠。如果何志偉勝出，就代表支持者還在，民進黨有繼續拚下一戰的能量；若深綠票倉不保，2020選情將是雪上加霜。

國民黨的候選人陳炳甫在大同區深耕多年，去年議員選舉還拿下中山、大同區最高票連任，因此也有搶下席次的氣勢。不過立委選區與議員選區畢竟有落差，要勝出並不容易，國民黨紛紛出動大咖輔選，連人氣席捲全台的高雄市長韓國瑜都抽空北上站台，就是要全力搶勝。國民黨若能攻占深綠選區，將大力打擊對手士氣，2020大選就能有好的起步。

至於身披「柯家軍」戰袍的陳思宇，以「白色力量第一代」身分參選，等於替台北市長柯文哲先「試水溫」。陳思宇在這場選戰承襲柯文哲的「空戰」策略，主打網路行銷而非傳統組織巷戰，若能勝出，就代表柯文哲在沒有政黨背景、沒有組織動員的情況下，也能在2020大選保有一席之地。相反的，若陳思宇選輸，柯文哲勢必就要思考如何突破藍綠強大的基層組織動員，朝組黨方向前進。

藍、綠、白在北市立委補選各有盤算，已經漸漸替2020總統大選加溫。不過，立委補選本就屬於地方性選舉，與總統大選的本質及投票率都不同，即使某陣營在這場選舉獲勝，也不代表一定能催出總統選票，2020對各陣營仍是一場硬仗。

(中國時報)