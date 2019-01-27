燕子誇沈智慧經驗多 可以無縫接軌上手

2019年01月27日 04:10 中國時報 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

台中市第5選區立委補選27日投開票，藍綠陣營抓緊時間做最後衝刺！國民黨候選人沈智慧26日一整天以車隊掃街，台中市長盧秀燕更披著勝選的戰袍陪同掃街拜票；盧秀燕強調，市長選舉已經結束，來參選的不是來報仇的，也不是打市長延長賽，最重要是真心誠意，願意為選民服務，為台中市耕耘跟建設。

盧秀燕周末登上「選舉戰車」，在立委補選投票前，替候選人沈智慧掃街拜票。盧秀燕說，沈智慧是北北屯最好的立委人選，可跟自己立委時期的政策無縫接軌，沈智慧不但有豐富的立委經驗，可以立即上手，同時也可以在中央幫忙台中市政發展，這是她擔任市長1個月以來，很深的感覺，「請北北屯區鄉親，星期天務必早上投好票，再忙別的！」

盧秀燕表示，這是她從政以來，第一次和沈智慧同車掃街拜票，這次立委補選不是什麼「選舉延長賽」，補選的最大意義是一場「北北區大團結，不分黨派選出好立委；提供最優質服務的立委，關係到每個人未來」的一次神聖選舉。

盧秀燕、沈智慧選前連手衝刺掃街，昨天上午11時在北屯區黨部前誓師後，由崇德五路發車，繞行北屯大街小巷，在前導鑼鼓陣和「麥手」聲聲號召下，一路上不少熱情民眾和戰車上的2人揮手，並高喊「加油！凍蒜！」

沈智慧表示，希望大家今天無論如何都要出來投票，做出最有「智慧」的選擇，很多選民向她表示尚未收到投票通知單，這次選舉較匆促，投開票所也略有更動，民眾可以詢問里長，帶身分證和印章到投開票所就能投票。

(中國時報)