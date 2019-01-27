綠大咖幫王義川背書 當選萬事通

民進黨候選人王義川上午由交通部長夫人廖婉如陪同一起進行車隊掃街。（馮惠宜攝）

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中國時報
／台中報導

台中市第5選區立委補選27日投票，民進黨候選人王義川26日馬不停蹄先由前台中市長、現任交通部長林佳龍的妻子廖婉如陪同展開車隊掃街，下午舉辦音樂會，民進黨主席卓榮泰、前行政院長賴清德與閣揆蘇貞昌都到場助講，全力催票要送王義川進立法院。

王義川昨天下午的造勢音樂會，請來張秀卿、翁立友及詹雅雯等本土藝人開唱；蘇貞昌、賴清德、林佳龍、卓榮泰等人也輪番上陣催票，展現民進黨全力決戰這場立委補選決心。

蘇貞昌表示，台中需要交通立委為大家打拚，「交通如果通，就萬事通」，希望大家給王義川機會進到立法院；蘇還笑說，只求王義川「質詢我的時候不要太凶」。

卓榮泰說，九合一選舉是大家心中的痛，黨內會時時刻刻記得人民的提醒，民進黨最大的民主改革運動就要開始，大家手中選票是守護台灣的力量，讓民進黨改革後，可以在台灣這片土地再站起來。

林佳龍表示，市長任內與市府團隊認真做事卻無法連任，許多人感到惋惜，希望大家給會做事的團隊繼續在地方服務的機會，「投給王義川，就是肯定林佳龍」。

賴清德則說，王義川來自基層是最大的優勢，未來一定能夠「服務不分黨派、交朋友不分階層」，加上他的交通專業，能夠讓台中市的交通建設更加進步，台中補選勝選將是民進黨再站起來的力量。

王義川強調，現在比賽打到第9局輸1分，但是論實力，實在想不到輸的理由，呼籲北屯、北區市民積極拉票、踴躍投票。

(中國時報)

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