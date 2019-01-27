綠大咖幫王義川背書 當選萬事通

2019年01月27日 04:10 中國時報 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

台中市第5選區立委補選27日投票，民進黨候選人王義川26日馬不停蹄先由前台中市長、現任交通部長林佳龍的妻子廖婉如陪同展開車隊掃街，下午舉辦音樂會，民進黨主席卓榮泰、前行政院長賴清德與閣揆蘇貞昌都到場助講，全力催票要送王義川進立法院。

王義川昨天下午的造勢音樂會，請來張秀卿、翁立友及詹雅雯等本土藝人開唱；蘇貞昌、賴清德、林佳龍、卓榮泰等人也輪番上陣催票，展現民進黨全力決戰這場立委補選決心。

蘇貞昌表示，台中需要交通立委為大家打拚，「交通如果通，就萬事通」，希望大家給王義川機會進到立法院；蘇還笑說，只求王義川「質詢我的時候不要太凶」。

卓榮泰說，九合一選舉是大家心中的痛，黨內會時時刻刻記得人民的提醒，民進黨最大的民主改革運動就要開始，大家手中選票是守護台灣的力量，讓民進黨改革後，可以在台灣這片土地再站起來。

林佳龍表示，市長任內與市府團隊認真做事卻無法連任，許多人感到惋惜，希望大家給會做事的團隊繼續在地方服務的機會，「投給王義川，就是肯定林佳龍」。

賴清德則說，王義川來自基層是最大的優勢，未來一定能夠「服務不分黨派、交朋友不分階層」，加上他的交通專業，能夠讓台中市的交通建設更加進步，台中補選勝選將是民進黨再站起來的力量。

王義川強調，現在比賽打到第9局輸1分，但是論實力，實在想不到輸的理由，呼籲北屯、北區市民積極拉票、踴躍投票。

(中國時報)