韓總萬箭齊發 高雄萬商雲集

2019年01月27日 04:10 中國時報 林瑞益 、 洪凱音 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄市長韓國瑜（左）、晶華集團董事長潘思亮（右）26日到鹽埕區一家知名牛肉火鍋店用餐。（林瑞益攝）

高雄湧現萬商雲集榮景！高雄市觀光局推出「董事長帶路」，昨找來晶華集團董事長潘思亮爭取吸引金字塔客層；同時，富邦金控董事長蔡明興承諾投資金額近400億的「高雄捷運凹子底站旁商業區開發案」將加速進行，有機會在高雄市長韓國瑜本屆任期內完工、營運。

複合式商場 拚4年完工

「高雄捷運凹子底站旁商業區開發案」確定與日本三菱集團旗下建築師事務所簽約，移植開發東京大型商場的豐富經驗，來設計商場內部規劃。

蔡明興表示，富邦金控去年取得高雄捷運凹子底旁、1萬多坪農16重劃區的地上權，存續期間長達70年，因座落兩條捷運的交叉口，是高雄最精華商業及住宅區地點，完工後將成為面積逾15萬坪的綜合型商業中心，內含百貨賣場、辦公室、旅館、電影院、遊樂設施等，力拚4年完工。

不僅如此，高雄市觀光局推出「董事長帶路」，鎖定金字塔頂尖客層，帶大家體驗高雄的高端行程、美食與景點等。在高雄土生土長的晶華集團董事長潘思亮昨日與韓國瑜到鹽埕區的廣東汕頭勝味牛肉店品嘗美食，行銷觀光拚經濟。

從小在鹽埕區長大的潘思亮特別推薦的在地美食，有廣東勝味牛肉店、高雄婆婆冰、米糕城、港園牛肉麵等。

大啖牛肉鍋 鎖定高端客

昨天高雄氣溫溫暖，潘思亮與韓國瑜等人品嘗牛肉鍋，大喊「高雄沒有冬天，只有韓流」，歡迎大家來高雄避寒享受暖冬。

眾人用餐後轉往金馬賓館來場藝術導覽，金馬賓館周邊除了有駁二藝術特區、壽山風景區及愛河等熱門景點，還有輕軌捷運經過，與晶英國際行館相距不遠，期望能透過藝文串連，宣傳高雄市區觀光。

韓國瑜感謝潘思亮願意為高雄帶路旅遊，並提出許多很好的觀光發展方向，共同為高雄的觀光盡一分心力。高雄市觀光局長潘恒旭也表示，高端旅遊人口正在成長，旅遊過程的服務及消費品質是他們最在意的，因此開拓金字塔頂端的客源來旅遊，肯定能為高雄旅遊再創佳績。

(中國時報)