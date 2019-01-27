綠內政失敗 重操統獨牌救命

2019年01月27日 04:10 中國時報 季節 、 楊佳穎 、 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

民進黨祕書長羅文嘉將2020選舉定調為「抗拒威脅台灣生活方式的中國獨裁政權」，恐讓兩岸更陷不安。國、親立委均認為，這不是主流民意期待的治國方式，只會讓人民過苦日子；學者分析，大陸國家主席習近平近來的對台談話，等於提供蔡英文炮彈，已讓她決定趁勢大打統獨議題。

民進黨輸掉九合一後，兩岸政策開始漸漸遠離「維持現狀」，改走與對岸強硬對抗的新路線。

成大政治系副教授蒙志成表示，羅文嘉提出的新定義當然會造成兩岸不安，但對羅這群中生代來說是在為2024操兵，蔡若當選當然更好，現在看來美國要做多給蔡英文，風險就是中國能否吞下去？

文化大學教授陳一新分析，九合一選後民進黨輸得很慘，黨內陸續有人跳出來要蔡英文別連任，但當習近平發表對台談話後，等於提供蔡英文炮彈向大陸反擊，民調也因此谷底翻升。

陳一新直言，原本民眾又重新看到九二共識帶來經濟利益，開始願意接受，但習近平的談話給蔡英文將九二共識、一國兩制混為一談的機會，讓原本對統獨避之唯恐不及的民進黨又準備大打統獨牌。

東華大學民族事務暨發展學系教授施正鋒指出，目前蔡政府要發展內政或經濟恐怕比較難，隨著習近平的告台灣同胞書引起反效果，民進黨大概認為唯一能救蔡英文支持度的就是打中國牌。

民進黨立委郭正亮認為，羅文嘉的談話是在「習五條」剛出來之際，未來要看中國是否會步步近逼。他認為，習五條有一條提到政治協商會議等，若北京要搞到政治談判，壓力就很大，畢竟這已超越過去對台灣的發言，連九二共識都不夠用；屆時，隨著促統近逼，羅文嘉的議題就會被凸顯。

國民黨立委陳學聖憂心地說，民進黨的兩岸政策已非治國，而是為選戰服務，因而刻意將大陸形容為邪惡的一方。尤其，隨著時代力量開始走比民進黨更激進的台獨路線，為搶回對獨派的主導權，目前民進黨採行的兩岸政策不會再走回頭路，並將持續到2020年大選。

親民黨立委周陳秀霞也指出，去年底九合一選舉民進黨輸這麼慘，就是人民反對民進黨不認同九二共識。九二共識是什麼，大家心中都有一把尺，不用再多做解釋。民進黨什麼都不要，那要把台灣人民帶向哪裡？要怎麼走？

「要請問蔡英文，美中台三方面關係，是否應該維持一個平衡？」國民黨立委李彥秀直言，若仍打算用意識型態治國，在美中關係中不斷傾斜、在兩岸議題上持續操作意識形態的話，兩岸不會和平，人民的日子只會過得更苦。

(中國時報)