王金平讓人民過好生活最重要
前立法院長王金平還未鬆口角逐2020總統，但支持者昨日已自發組成「王金平之友會高雄博愛分會」，以行動敦促王參選；王金平雖仍稱元宵節後才表態，但致詞時提到「讓人民過好生活，是我未來要做的工作」，隱喻透露問鼎總統之心。
王金平高雄第1個後援會成立，由前高雄高分院退休庭長林明燦擔任會長，高市議長許崑源、副議長陸淑美、黨籍市議員，高市農會理事長蕭漢俊、漁會總幹事黃昭欽、地方聞人蔡文弘董事長等各界代表與會，共900多人敦促高呼「選總統」；王金平滿臉笑意，逐一和支持者握手寒暄。
媒體問及是否參選2020總統時，王金平說，這場後援會是高市法界、警界及軍公教自動自發成立，是敦促期待他能早日宣布競逐2020大選，這是鼓勵他，希望增加他的信心，但他從頭到尾都沒參與，與會的人要他「出一個人就好」，感謝他們的好意。
媒體追問宣布時程是否會提前及搭配的副手人選？王金平機警笑答「想套我話？」他強調，黨內初選出線後才是適當時機，不必急，一步步穩健向前走。
(中國時報)
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