高思博蹲點台南 挺朱立倫拚總統
表態參選2020總統的前新北市長朱立倫，昨到台南後壁下茄苳泰安宮、新營太子宮參拜，現場民眾高喊「總統好」並爭相合照，反應熱烈。朱立倫致詞強調，自己專長是拚經濟，年輕人也一再對他說，如有機會領導台灣，維持兩岸和平合作發展，平安賺大錢就是大家的目標，年後將赴美國展開「學習之旅」。
朱立倫被問到有中常委提案總統初選比照美式風格，在各地辦初選辯論會，再採分區民調及投票，朱立倫說，這只是個過程，最重要的是公開、透明、公平，選出最符合民意的總統候選人，因為目標不只是黨內初選，而是贏得2020總統大選勝利。
關於日前PO出與洪秀柱合照，是否意味2人破冰？朱立倫強調，當天就是單純向洪拜年，且近年來2人常見面，並無所謂「換柱」心結。
妻舅高思博去年代表國民黨角逐台南市長失利後，辭掉世新大學教職，蹲點台南並在永康設立服務處，助攻姊夫選總統。雖無公職在身，但為打破過去國民黨選將屢遭質疑「選完就跑」，他說要透過蹲點宣示扎根決心。
朱立倫表示，高這次選台南市長雖失利，但獲得許多鄉親支持，只要持續深耕基層，就有機會。高思博則說，「一般選贏都說是肩負選民使命，我雖選輸，卻感受台南鄉親給我的使命！」服務處將供立委、議員等民代可做的服務及法律諮詢，擁有律師執照的他說，若時間允許，也會親自提供法律諮詢服務，「10年沒當律師，鄉親有法律疑問來找我，雖是義務性質，但這種感覺挺不錯」。
(中國時報)
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