挑動兩岸神經 小英隨美起舞

2019年01月27日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

民進黨2020選戰打法將繼續走挑動兩岸敏感神經路線，是否意味中生代操盤也無計可施？台灣世代智庫執行長洪耀南認為，有點高估民進黨或是誰主導這個兩岸議題，因為這是大環境已注定了這個戰場，今天換成國民黨，也是會面對中美間拉扯的問題。

民進黨立委郭正亮認為，操作兩岸議題，與九合一大選無關，民進黨會輸是積小敗為大敗，民進黨敗選跟兩岸關係不大，蘇貞昌接閣揆，就是穩住2016年民進黨支持者的票，顯示這就跟兩岸無關，所以不能說「只靠這一招」。

民進黨一位前選舉操盤手指出，中國崛起對民主體制威脅已不是只有台灣的問題，而是威脅到全世界的民主體制。台灣距離中國最近，受到威脅最大，台灣這個病源是從馬英九2008年執政後種下病根，大量對中國開放，執政病根8年後已開始產生惡果，所以現在要開始處理這個事情，這跟九合一敗選無關。

他強調，這是價值不是意識形態，兩岸關係已不是只是兩岸關係，台灣人若只看兩岸關係就太膚淺，現在要看中國跟全世界關係，不是只有跟台灣關係。

成大政治系副教授蒙志成認為，民進黨決定以此為主軸的前提，應該是因為發現美國支持台灣。

蒙志成初判，美國評估台灣幾個可能總統候選人，柯文哲民調雖然最高，但柯目前與大陸不交惡的路線對台或許是最大利益，但對美國不見得是最大利益，但台灣目前已經是美國在亞洲印太戰略再保證倡議法案定義中的盟國關係，所以不能有風險。美國既然已把這個洞打開，蔡英文自然打蛇隨棍上，2016蔡英文是重內政輕兩岸，但現在要連任，只有靠對美關係，因此利用美中間在世界政治權力競逐下打開的那個洞，蔡英文的路線很清楚，就是親美。

(中國時報)