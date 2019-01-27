綁架意識形態 反顯執政無能

2019年01月27日 04:10 中國時報 楊佳穎

民進黨在去年九合一選舉遭受重挫，面對緊接而來的2020總統大選，兩岸政策似乎也漸漸轉為強硬對抗新路線，雖然有助團結既有支持者，卻無法掩蓋執政不力事實及民眾的失望；且經歷「韓流」後，可見拚經濟、接地氣為民之所想，民進黨必須認清，若僅著力兩岸牌、無法重拾民意，2020民眾不見得買單。

回顧蔡政府2016年挾著高聲望拿下執政權，但因內政不力、外交雪崩，甫接任民進黨祕書長的羅文嘉也稱，民進黨「品牌形象出了問題」，未來應要找出原因、提升品牌形象。

面對即將到來的2020大選，民進黨政府經歷內閣改組後，近期對於大陸態度也越趨強硬，著力兩岸、統獨牌，朝向兩岸對抗路線，蔡英文甚至因此獲得「辣台妹」稱號，網路聲勢一度大漲。如此一來，對於民進黨凝聚基本盤或許有相當助益，還能吸引年輕選票關注，但對於大多數民眾而言，政府實際執政、經濟發展的不足卻仍無從掩蓋。

尤其，蔡政府執政至今兩岸關係急凍，已讓農漁民、觀光業苦不堪言，自稱賣菜郎出身的高雄市長韓國瑜則靠一句「貨出去、人進來，高雄發大財」翻轉選局，「韓流」風潮的掀起，顯見接地氣才能得民心，發展經濟則是民眾期盼。

如今，若民進黨最終仍走向歷屆大選老路，回到統獨之爭、操作綁架意識形態，還有多少民眾會買單，不得而知；且轉移焦點，不僅未必能戰勝對手，還將徒增台灣內部紛亂、兩岸對立，非全民之福。

(中國時報)