搞好兩岸關係 不要軍備競賽

2019年01月27日 04:10 中國時報 張國威

新聞透視大陸到2050年之前的建軍方向及期程已相當明確，而蔡政府建軍期程依然混沌不明。在當前國際形勢下，2025年「潛艦國造」、「國艦國造」、「國機國造」是否能如期完成、形成可恃戰力仍是未定數。這種情況下政府還為了2020大選，鼓動台獨、靠向美國，營造兩岸對立局勢，實是置台海安全穩定於不顧。台灣真正需要的是與大陸共榮共存的良好兩岸關係，而非一場拿來提振選情、鼓動台獨士氣，卻必輸的軍備競賽。

武統和統操之大陸

大陸國家主席習近平2019年開年對台談話提出「一國兩制」，代表大陸的統一時間表正式浮上檯面，且就是遵循他中共十九大所說，要在本世紀（2050年）中葉完成中華民族的偉大復興，這個目標不論是透過「和平統一」還是「武力統一」都必須完成。

這也是習近平1月2日發表對台談話後，為何隨即於1月4日要求解放軍做「軍事鬥爭準備」的用意。此一名詞對中共而言，是為「贏得未來戰爭」勝利而在相對和平時期進行的組織、物質和精神等各項工作的總稱。顯見大陸認為未來一段時間裡，有著爆發戰爭的可能；解放軍在2019年新年伊始的軍演及表態，已展現兩岸統一是和是武，操之在己的態度。

鼓動台獨極為不智

2050年還久，台灣仍有近30年時間與空間與大陸斡旋兩岸協商談判及模式，並維持和平局面。在這種情況下，蔡政府為提振2020年大選選情，還在諸多方面鼓動台獨向大陸展開挑釁、並把資源投入與對岸軍備競賽、危及台海和平的作為極為不智。這些資源應思考投入如何營造更良好的兩岸民間及經貿關係，方能為台海和平創造空間及環境。

(中國時報)