美擬南海奪島 台擁抱刺蝟戰

2019年01月27日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

美國之音報導，大陸在南海及台灣周邊海域的軍事活動增加，美國和台灣都在調整戰略構想及軍備，以應對大陸在地區的軍事威脅。美國《商業內幕》25日報導說，美海軍陸戰隊正在研擬新的海上作戰構想，讓陸戰隊能夠在太平洋發生大規模導彈戰爭時「從北京手中奪下南海島嶼」。

美國近年來增加了在南海的常態性自由航行，以挑戰大陸對當地島礁的主權宣示。大陸最近將有「航母（關島）殺手」之稱的東風-26導彈部署在西北部，這足以讓他們從美國海軍最長射程海上載台的距離外發射導彈，將美國軍艦擊沉。

美國之音報導，隨著大陸軍事能力增強，美國陸戰隊領導層認為，海軍和陸戰隊不能單憑海上優勢贏得戰役，必須加上登陸行動，但登陸必遭大量導彈攻擊，因此陸戰隊的新作戰構想，就包括在小甲板的兩棲作戰艦上配置更多武器，並將驅逐艦及護衛艦包括在兩棲作戰艦的打擊群裡。

在美國構想太平洋及南海策略時，大陸對台灣的軍事威脅也迫使台灣調整軍事戰略，朝加強不對稱作戰能力的方向發展。

英國《經濟學人》25日報導，大陸的軍事威脅「迫使台灣重新思考其軍事戰略」，要使自己「讓入侵者難以消化」。

美國一直敦促台灣採取「刺蝟戰術」，取得更多小型、廉價和更具機動性的武器，以便對接近台灣濱海的解放軍進行消耗戰，報導說，台灣軍方已注意到這個問題，在2017年啟動的「整體防衛構想」，就擁抱了「刺蝟戰」概念，獲得蔡英文總統支持。

依據這種戰略，台灣最優先需要的武器是智慧型水雷，其次是無人載台和導彈。報導指出，台灣正在量產自行研發的雄風導彈，這些導彈不僅可以裝設在小型快艇上，還可以放在無標識的卡車上，即便台灣的戰機被摧毀，這些導彈還能夠從台灣的公路網繼續操作，而它們遠比戰機來得便宜。

不過台灣也未捨棄傳統戰略，重型戰車、大型船艦和昂貴的戰機還是有它們的作用，許多人認為這些武器有威懾及提高士氣的效果，而且雖然美國製造的武器非常昂貴，並不符合「刺蝟戰」精神，不過還可以達到外交目的，因為「美國是否涉入戰爭，可能關係到台灣存亡」。

一天前，兩艘美國軍艦才通過台灣海峽，五角大廈說，這是為「展示美國對自由、開放印太地區的承諾」，而中共解放軍多型軍機這個星期已兩度飛越台灣南部巴士海峽。

(中國時報)