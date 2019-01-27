潛艦國造恐延宕 預算無上限

2019年01月27日 04:10 中國時報 張國威 ╱台北報導 ╱台北報導

針對我潛艦國造能否於2024年完成，前海軍張騫艦艦長黃征輝（筆名黃河）指出，潛艦國造技術風險極大，「政治風險」更難預估，任何變化因素若無法掌握，造艦期程就可能一延再延，預算也可能一再追加。

黃征輝受訪時指出，別國自製潛艦在無政治風險下，要什麼裝備技術，就有什麼裝備技術，即使如此，仍不乏失敗案例。如澳洲與瑞典造船廠合作，首艘潛艦在澳洲自製，以瑞典現用潛艦為設計基礎，放大兩倍（適應遠洋作戰），前後21年，投資4150億元台幣，卻以失敗告終。

黃征輝說，儘管韓國自製潛艦過程較保守，與德造船廠合作，首艘在德國建造，不改變設計，德國技師施工，韓技師見學；第2艘回到韓國仍不改設計，韓國技師施工，德國技師監造，以如此漸近方式在韓國自製的前2艘潛艦仍有瑕庛，直到第3艘才成功。

「看看別人，想想自己。雖說台船有一定能量，未來也必能造出某種潛艦，但問題在要花多少錢？何時成軍？戰力如何？」

黃征輝表示，國軍每年「軍事投資」約800億。三軍均分，每年約266億。各軍種每年能用於「購買武器、裝備」款項約250至350億。目前IDS原型艦1艘，含設計費，編列預算已逾500億。若加上後續7艘，可預見將會吃掉海軍未來20年軍事投資款一大部分。

黃征輝強調，IDS對台灣而言，有許多預期不到的「政治風險」，每項都可能影響造艦時程。對於造艦，時程就是錢，若IDS未來一延再延，可想見其預算必一加追加。

黃征輝認為，相比IDS潛在風險，建造沱江艦，或飛彈突襲艦艇的性價比較高，它們都是「海上飛彈移動載台」，戰時存活力必高於「陸基式飛彈基地」。再加上雄風三型飛彈展現的高精準度，必能給敵「登陸兵力」帶來極大壓力。

(中國時報)