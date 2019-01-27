陸2025掌控近海 打擊第二島鏈

2019年01月27日 04:10 中國時報 張國威 ╱台北─北京連線報導 ╱台北─北京連線報導

針對大陸2025年完成建軍目標，中國軍事文化研究會特聘專家、中國政策科學研究會高級研究員王雲飛受訪表示，解放軍2025年除要為2035年軍事現代資訊化目標打下基礎外，還要確保全軍整體作戰能力，能在近海、第一島鏈內，擁有充分維護統一、海洋權益的能力；遠海則要求實現立體打擊第二島鏈目標。

王雲飛指出，海軍約2025年完成3艘航母建設，並為第一代核動力航母奠定技術基礎，並完成096戰略核潛艦及巨浪-3潛射洲際飛彈建設和部署。在近海形成決戰即決勝、遠海局部制海能力；空軍2025年會要求殲-20等第五代戰機，完成掌握近海制空權能力，並在研製第六代戰機方面取得突破性進展。也會發展運油-20加油機、國產大型預警機平台，遠程匿蹤轟炸機可能裝備部隊，形成遠程空中作戰打擊體系。

他說，火箭軍則於2025年完成不同於美軍的「核三位一體」，即「陸上機動、陸上固定陣地及海上核力量」，以奠定大國戰略平衡能力。這些發展將讓大陸2025年維護台海形勢穩定、促進和平統一力量更強大，反制外來勢力干涉整體作戰能力也更有把握。

而電磁炮及電磁發射設計技術也會逐漸運用到解放軍三軍，帶來武器裝備發展的革命性變化。王雲飛表示，目前因海軍艦艇電力供應保障較充足，所以電磁技術首先應用海軍大型水面艦艇，從目前發展速度來看，中國已先於其他大國運用於實際作戰部署，且在未來火箭、航太發射都會運用到。

大陸現在要對電磁技術進行輕量化及小型化，王雲飛認為，屆時火箭、飛彈、火炮角色定位將難分清，陸上、海上電磁打擊平台功能將很難區分，「打擊、反導、防空、反衛星」等手段在同一平台就能實現「攻防一體」。

(中國時報)