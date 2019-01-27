戰機汰換潮 對陸空優縮至本島

2019年01月27日 04:10 中國時報 張國威 ╱台北報導 ╱台北報導

針對兩岸於2025年新一代空軍力量對比，前空軍飛行教官于皓瑋受訪指出，相比現在，兩岸空軍台海對比將進一步拉大，我空軍戰場空優也將退縮至台海中線甚至本島，需整合陸海空三軍防空能量採「守勢作戰」方式，方得以抗衡同期大陸空軍優勢。

于皓瑋表示，儘管140架F-16V升級案將於2022年完成，但最主要是將APG-66雷達換裝為APG-83型號，但相關飛彈性能並未提升，且美將此升級案列為機密，按以往經驗，美所做升級往往會有所誇大，F-16V真實戰力可能不像外界所言的這麼強大，能抗衡共軍匿蹤戰機殲-20。

對於T-5高教機預計於2026年全部成軍，于皓瑋說，國軍對高教機的需求的確迫在眉睫，目前使用的AT-3、T-34教練機已過於老舊，許多稍微傷及飛機結構的戰術動作，飛行員都不能做，這也將進一步影響飛行員在戰場的真實表現。儘管性能升級有限，但T-5將是國軍訓練飛行員及擴充機隊的中堅戰力。

于皓瑋指出，目前零部件已消失商源的幻象戰機，最多再5至10年間，國軍就要依靠其後勤維修力量進行「拆拼」，方能維持戰力，幻象機隊很快就會退至如現在F-5戰機的二線地位，屆時F-5也將除役，而當前幻象戰機的主要任務也只能由F-16V擔綱。

于皓瑋表示，2025年時幻象若退居二線，F-16V增購案又未成功的話，國軍戰機將捉襟見肘，因為如果國軍在訓練備戰時某機種若失事，就會發布「天安演習」（該機種全部停飛），也將導致另一機種聯隊的戰訓任務增加。

于皓瑋認為，應對2025年共軍殲-20、殲-16、殲-10C體系作戰的成熟，及殲-10、殲-11、殲-15等戰機的輔助，比較屆時我空軍的狀態，我方空優將受到極大壓縮，戰場空間勢必將退縮至台海中線以東，甚至本島。國軍只能藉由整合三軍資源進行守勢搭配，如將長弓阿帕契雷達與F-16V雷達進行資料鏈結，並與海、陸等飛彈有關單位共享，方能在本島抗衡共軍空中優勢。

(中國時報)