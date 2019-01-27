辦年貨 人潮嚇嚇叫 買氣軟趴趴
迪化商圈發展促進會理事長吳榮河表示，預估周末人潮將有7、8萬人湧入，而整個檔期營業額可達12至15億元。(杜宜諳攝)
農曆春節腳步逼近，民眾開始忙著採買年貨，不過因為景氣前景不明，人潮雖多卻更精打細算。迪化商圈發展促進會理事長吳榮河表示，逛街人潮雖多，鮑魚、魷魚都漲價，民眾聽到價格就掉頭走人；愛買雖然年菜套餐成長5倍，銷售破紀錄，但主力多為5至7道菜1500元以內的平價套餐。
平價套餐 賣贏高檔食材
消費者信心疲弱、民間消費動能不足，台經院前日下修今年全年GDP至2.12％，恐怕得勒緊腰帶過日。不過，年還是要過，吳榮河表示，年節應景的花生、餅乾、堅果，以及年菜必備的香菇、干貝，仍是賣得嚇嚇叫，預估這個周末有7、8萬人潮湧入，預計下周末人潮達最高峰。
連鎖量販 祭優惠搶訂單
只是年終縮水、辦年貨手頭緊，吳榮河透露，今年大手筆、花上萬元採買年貨的客人變少了，期望「天佑台灣、大家才能發大財」，唯有天公作美、不要下雨，民眾才願意出門逛街，營業額必須仰賴「積少成多」，吳榮河預計，年貨大街為期2周檔期的活動，營業額上看15億元。
通路擔憂景氣差、影響農曆年節營業額，家樂福、愛買不僅連續祭出會員周末滿2000元、全館9折活動，網購通路更在去年12月就推出年菜，就怕晚了一步，業績全被其他通路吸走，預期農曆年節前2周，年菜業績占整體銷售逾4成。
養生茶飲 銷售異軍突起
年菜套餐銷量破歷年紀錄，愛買公關經理王佳慧分析，套餐比單點便宜，民眾精打細算的考量外，今年連續假期長達9天，哪能天天上餐館，套餐不僅方便在家料理、也不受餐廳年節2小時的用餐限制。
民眾辦年貨錙銖必較，更沒有生病的本錢；吳榮河表示，今年年貨大街桂圓紅棗茶、養生茶賣得特別好，銷售異軍突起，這股銷售熱潮還延燒到網購上，顯見民眾省錢自製飲品，成了養身最夯的方法。
(中國時報)
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