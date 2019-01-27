年菜呷澎湃 一餐得跑操場103圈
中國時報
林周義／台北報導
圍爐吃年菜是家家戶戶的重要習俗之一，然而傳統年菜高油、高糖、高熱量，常見佛跳牆、米糕、芋泥、蹄膀等菜色，一餐就破2600大卡，60公斤的成人攝取超出的熱量，至少得跑操場103圈（約31公里）才能消耗，更別提還可能暴露在三高、心血管疾病等風險中。
有鑑於此，國健署設計出一套健康年菜的範例，將一人份的熱量控制在800大卡。
國健署社區健康組組長林莉茹表示，若以一桌6人份常見的年菜餐點為例，2480克的佛跳牆，熱量就約有2532大卡；1000克的米糕，則約有2607大卡；由於芋泥在製作時，需加入大量糖分，600克的芋泥，就有約1590大卡的熱量；而蹄膀熱量最高，1500克就有4103大卡。
林莉茹指出，體重60公斤的成人，每日需要的熱量約1800大卡，一餐需控制在700大卡左右，傳統年菜卻可能一餐就破2600大卡。若將傳統年菜改良，加入大量蔬菜、避開高油脂肉類，以水果取代甜品，即可無負擔享用年菜。同是6人份的佛跳牆，若改以蔬菜熬煮，熱量可控制在974大卡；以荷葉菌菇飯取代米糕，熱量減半，僅1208大卡；以水果拼盤取代芋泥，熱量僅216大卡；避開蹄膀，改為醉蝦，熱量減約20倍，僅244大卡。
國健署提醒民眾，過年飲食6技巧：「全榖雜糧多選原態」、「年年有餘減少加工」、「蒸煮涼拌搭配堅果」、「多添蔬菜補足纖維」、「當季水果大桔大利」、「多喝開水無糖飲料」，就能吃的健康。
(中國時報)
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