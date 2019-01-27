年節伴手禮盒 200有找賣最好

2019年01月27日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

年節將近，是民眾送禮最旺的季節，根據愛買1月份最夯伴手禮統計，前2名的禮盒價格都在200元以內，由「可口上賓蛋捲-蛋香芝麻禮盒」、「義美蛋捲吉慶款」分居最暢銷伴手禮第一、第二名，禮盒價格分別為149元、199元；團購網愛合購熱銷排行榜上的伴手禮，單價全都介於150元至200元。

愛合購公關邱鈞彥表示，今年伴手禮不僅買氣保守，連款式都很傳統，反觀去年團購最夯伴手禮是西式創意小點，包括夏威夷豆塔、巧克力禮盒等，由於講究包裝、創意與強調健康，單價幾乎在300元以上。

今年取而代之的前3名伴手禮，卻是傳統的肉乾、牛軋糖、鳳梨酥等，最主要的原因是「卡」在預算，團購還能比市價再打8折，走的是經濟實惠的路線。

邱鈞彥也觀察到一個有趣現象，以往年節伴手禮農曆年前2、3個星期就結團，今年網友動作特別慢，幾乎到最後階段才下手購買，預測與年終獎金不優渥、發放速度又慢有關。

(中國時報)