花木批發市場 應景盆花開賣
茶花素有「花中珍品」美譽，農曆春節期間正是賞茶花的好時機。為推廣茶花產業及國產農特產品，台北花木批發市場昨日起至2月3日除夕前一天在廣場展示各種茶花，並辦理農特產品市集活動，賞茶花、辦年貨一次滿足。
因應年節到來逐漸增加的買氣，台北花木批發市場昨起至2月3日，特別延長營業時間至晚上9點，市場零售區可購足各種組合盆栽材料，居家布置與送禮兩相宜。
農糧署北區分署長蘇宗振說，至2月3日期間，台北花木批發市場不僅販售各式年節應景盆花，更集合具4章1Q，即：有機農產品、產銷履歷、CAS台灣優良農產品、吉園圃安全蔬果標章或QR Code的國產時令蔬果，以及包種茶等優質安心農特產品，並辦理農特產品市集活動。
此外，農委會表示，昨天、今天與2月1至3日，在台北希望廣場也有年貨大街活動，嚴選各種農漁畜生鮮農產品及伴手禮，包括當令可溯源蔬果、米、水產品、畜產品、茶葉及精美伴手禮盒。還有「豬事大吉」擲骰贈手繪春聯（紅包袋）的活動，贈完為止。
(中國時報)
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