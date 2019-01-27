國道9路段 電眼監控抓匝道插隊
春節車流量大，交通部高速公路局為改善高速公路出口匝道違規插隊情形，在國道1號、國道3號等9處重點交流道出口，設置高解析度攝影機，由公警局負責取締違規，抓到可處3000至6000元罰鍰。
高公局指出，為改善插隊情形，已於回堵嚴重的交流道出口鼻端處，設置高解析度攝影機，地點包括國1五股北出、林口A南出、大雅南出、鼎金系統南出、北出、國3南港系統北出、中和南出、國3甲萬芳西出、木柵東出等9處。
透過自動偵測系統，高公局會拍到的將違規跨越槽化線及強行插入車隊的車號，提供給國道公路警察局逕行舉發開單。若民眾利用車上的行車紀錄器，把前、後車違規影像提供國道公路警察局，警方也會逕行舉發開單。
高公局提醒，警方在春節期間將加強巡邏，插隊或任意停等者除面臨舉發開單外，也將強制驅離從下一個交流道駛出，反而費時又傷財。
(中國時報)
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