春節9天連假 冷得剛剛好
氣象局預報員李孟軒表示，距離春節假期還有一段時間，大致上來看，周五（2月1日）溫度開始回升，除夕（4日）當天會是晴暖好天氣，北部高溫可達23℃。大年初一、初二有冷空氣報到，應該是東北季風至大陸冷氣團等級，不會是外界擔心的寒流、甚至霸王級寒流。以目前的氣象資料判斷，春節9天連假雖有冷空氣，但強度都還好。
氣象局副局長鄭明典昨於個人臉書PO文，提到「負北極震盪」（北極冷空氣南下溫帶）蠢蠢欲動，「很可能引發一波顯著的負北極振盪現象。統計上，台灣只會是被掃到邊，如果受影響的話，最可能的時間大約就在春節假期中」這則短文立刻引起熱議，有人認為3年前霸王級寒流可能在春節假期重現，當時連北部低海拔地區都曾飄雪。
對此，鄭明典表示，會不會出現霸王級寒流，目前還言之過早，2月初來觀察會比較明朗；且台灣的緯度太低，不一定會被負北極震盪掃到。
鄭明典表示，從目前的氣象資料來看，溫帶地區的日本、韓國會很冷，想到日韓等國家賞雪過年的民眾要做好防寒準備。
氣象達人彭啟明在個人臉書表示，春節連假的天氣大致上還算不錯，雖會有2、3波冷空氣報到，強度都還好，至少不會是寒流等級，影響的範圍也僅限於北部、東部，中南部變化不大。
彭啟明說，今明天北部的低溫稍微上修，大約可到12、13℃，算是乾冷。周二起回溫轉暖，周四有一波冷空氣，但移動速度很快，影響時間短，接下來到農曆除夕都是好天氣。
(中國時報)
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