要進醫學系 4科59級分起跳

2019年01月27日 04:10 中國時報 林志成、簡立欣／台北報導

昨天是學測第二天，休息時間同學聚在一起苦讀，迎接下一堂考試的挑戰。（季志翔攝）

108學年度學測昨結束，今年是首度採用5選4，各校系繁星推薦及個人申請至多採計4科，升學專家分析，今年要進各大學醫學系要4科59級分；至於要進台大，以使用國英數自等4科的學系來說，則要55級分以上。

候選人大聲公拉票 遭投訴

今天有立委補選，有2起考生投訴，昨天有候選人以大聲公拉票，影響他們作答；另學測第一天，英文科某北部試場有監試人員誤以為鈴聲響畢才能作答，因此制止考生，事實上只要鈴聲開始響就可以作答，影響一間教室約42人，大考中心實測鈴聲24秒，主動救濟到30秒，將會轉換成分數。

全國高級中等學校教育產業工會祕書長、台北市萬芳高中老師許麗吉說，12年國教課綱強調素養導向，今年學測已經慢慢接近，各科都考了許多素養題，預估未來幾年素養題的數量會再增加。

許麗吉指出，去年龍年出生的考生升大學，但報名學測僅13.4萬人，今年是蛇年出生的考生在考，學測報名人數卻高達13.8萬人，不減反增，相當奇怪，應該是重考生增加所致，這對各校系個人申請的錄取分數會造成影響。

各校系落點 變數多難度高

許麗吉表示，今年考生是「白老鼠」，因為面對一個全新的開始，去年各校系的落點資料參考價值低。她建議考生選填志願時應該以興趣為主，不要去想「高分低就太浪費分數」的問題，這樣進到大學才不會後悔。

升學專家藍天予表示，今年個人申請2000多個學系中，有72％的倍率篩選方式改變，僅28％不變，不過變的會影響不變的，因此今年考生找各校系落點的難度會提高很多。

台大55級分 清交成53級分

藍天予指出，今年各校系個人申請，以使用國英數自等4科的學系為例，進台大要55級分、進清交成要53級分、進「中」字輩大學（中興、中山、中央、中正）要51級分、進頂尖私大（中原、輔大、淡江等）要43級分。

升學專家劉駿豪說，全國有11個醫學系，今年台大、成大、陽明等9個醫學系均使用國英數自等4科，僅北醫及慈濟等2個醫學系使用英數社自等4科，但不管如何，要進這些醫學系，4科成績都要59級分以上才有機會。

(中國時報)