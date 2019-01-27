國文閱讀題 作者自爆選不出正確答案

2019年01月27日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

108學年度國文及社會科出題難，其中國文科改寫樂評人馬世芳短文〈煙花與火焰的種子〉，點評音樂人羅大佑、李宗盛作品及其時代性，馬世芳昨日在臉書發文，認為題意不清，自己都選不出正確答案；歷史系教授更重批，社會科考題長達19頁，文史如此出題只在於考倒學生，無從引起學習興趣，大考中心乾脆廢掉。

針對自己撰寫的文章，被摘錄為學測國文閱讀題，馬世芳在臉書發文表示：「這三題閱讀測驗，除了第三題我很有把握，前兩題左看右看，都選不出『正確答案』，還是有點兒氣惱」，意即當中第1個題目與第2個題目，他自己都無法掌握題意，「我只知道，若你是熟聽李宗盛和羅大佑的老樂迷，這兩題你應該也和我一樣，很容易答錯，搞不好愈熟悉還愈容易答錯。」

「而這樣的考試方式，是不是能引起同學的興趣，稍稍接近羅大佑和李宗盛的作品？是不是能讓同學對那個時代的流行音樂風格與內涵有更生動更具體的想像？我真的不知道」，馬世芳反問：「我想，這大概不是國文科閱讀測驗的目的吧！」

嘉義大學應用歷史系教授吳昆財則說，以國文科為例，摘錄馬世芳的文章，連作者都看不懂題意，即已反映出題老師的問題，「完全沒有鑑別度，信度和效度完全喪失！」

另外包含歷史在內的社會科，今年出題超級難，考題更長達19頁，吳昆財直說：「學生最後拿骰子進考場擲，或者擲筊也行」，身邊不少歷史、地理與國文教授都反映，自己嘗試寫考題，也寫不完，「這樣的題量，是要考生連考三天嗎？」

吳昆財強調，文史學習與考試並非擊垮學生，目的在於引起學習興趣，從而領略文史之美，「考試只是一個過程，不是目的，大學考試有必要出的比數學、物理還難嗎？」大考中心今年的國文與社會出題，呈現題意模糊、題量太多且太難的問題，「感覺只是出題老師自己高興，大考中心乾脆解散算了！」

(中國時報)