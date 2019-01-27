最貴入境費 陸客支付寶繳20萬罰款

2019年01月27日 04:10 中國時報 林瑞益 ／綜合報導 范揚光、／綜合報導

本國籍史姓男子昨日返國攜帶臘腸禮盒遭罰20萬元，包裝上「一帆風順」的字樣顯得諷刺。（翻攝照片）

好貴的入境費用！大陸籍周姓男子昨日與家人來台旅遊，因攜帶豬肉乾等食品遭查獲面臨20萬元高額罰款，由於現金不足，周男透過「支付寶」轉帳到台灣，繳清罰款後才得以順利入境。這也是新制上路後桃機首件開罰案例。

防檢局表示，周男與家人搭乘春秋航空班機從上海抵達桃園機場，一行人在準備入境時被海關攔下，並在托運行李中查獲豬肉乾及魚肉香腸等食品，防檢局立即開出新台幣20萬元罰款，並告知如不繳清將無法入境。

剛下飛機就挨罰的周男當場傻眼，直說不知道台灣有這個規定，且登機前也沒有任何宣導，沒想到才帶點零食就被罰這麼多錢。但周男一行人因計畫來台旅遊過年，為避免全家人被遣返出境敗興而歸，於是忍痛「留下買路財」，當場決定繳清罰款。無奈當時同行所有人身上現金湊不足20萬元，大家分頭找提款機並使用大陸的銀行提款卡，但是無法領錢，而周家在台也沒有認識的友人，可以幫忙出錢「贖人」。

就在幾乎無計可施的情況下，周男突然靈機一動，利用大陸第三方支付的「支付寶」，先轉帳給在台的租車公司，待租車公司取得現金後，立即轉帳至台灣銀行的專戶，經過一番折騰，周家一行人終於獲准入境。

最貴臘腸禮盒 台男苦吞20萬罰單

而在陸客之後，1名本國籍男子昨日從香港搭機抵台時，在桃園機場被海關查獲攜帶臘腸禮盒，當場開罰新台幣20萬元，而包裝上的「一帆風順」字樣，與男子挨罰的窘境，兩者顯得相當諷刺。

由於史男幾天後將前往美國，擔心拒繳罰款會被限制出境，於是準備提錢繳款，不過防檢局人員告知，本國籍旅客有1個月的繳款期限，被罰者可先行入境後再繳錢，苦吞罰單的史男大嘆，「這是最貴的臘腸禮盒！」。

(中國時報)