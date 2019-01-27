國寫高糖飲料生活化 溫暖的心易發揮
今年學測國寫第一大題知性題，考「高糖飲料」影響身心健康，第二大題感性題，取材自陶潛史料《南史》及現代小說《千江有水千江月》，談對他人的憐惜與善意， 全教總國寫科教師群表示，學生取材不要太過浮濫的例證，只要表達出對於社會的關懷，就能符合命題的寓意，而答題關鍵在於能看出甲文的精神，以及細心讀懂文本，要能掌握文中提及「人子」所指涉的對象，就能拿高分。
建中名師林明進認為，今年國寫考試比去年多出10分鐘，兩大題包含知識型圖表題、情義型寫作材料，兩題都比去年更容易作答，在共計得分50分的考試中，考生只要能發揮正常表現，去年平均可獲得27.77分，今年可再增加2分，大約在29至30分之間。
全教總教師群評析考題認為，問題一為圖表判讀，只要檢索數據，學生容易回答，考題為含糖飲料的攝取，不只可以檢驗學生平日的健教常識，更能提醒考生平時需重視與生活相關的時事、知識，如果學生寫反對的想法，不容易拿高分，談反對的意見將被侷限。
台中一中曾姓考生認為此次國寫考題很好發揮，可依個人觀點論述，他反對禁止高糖飲料，而是要透過教育宣導，讓學生了解喝含糖飲料的缺失，自己去做選擇，否則一味禁止也只是徒具形式。
北市松山工農閻廷囿說，第2題有文言文和白話文各1篇文章，都在描述從日常小事中，看出體貼他人的善意；另外再以「溫暖的心」為題寫作，例如坐車時讓位、拾金不昧、對人有禮貌等，都是作文時可以發揮的方向，題目沒有想像中困難。
北市萬芳高中章郁珈認為考題難度適中好發揮，她站在校方立場表述，贊成對小學生減糖；「溫暖的心」則以曾在便當店看到小男孩只點2碗白飯，老闆默默幫小男孩加上滿滿的料，讓她感覺社會還是有溫暖的目睹經驗切題。
(中國時報)
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