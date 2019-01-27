自然科偏難 數學5年來最簡單

2019年01月27日 04:10 中國時報 李侑珊 、 簡立欣 、 林志成 、地方中心／台北報導 、地方中心／台北報導

今年學測自然科出題偏難，圖表題目不少，不只有題目出自於選修生物，恐第三類組考生才有能力正確解答，考題也高度與時事結合，像今年九合一大選綁公投中最熱門的空汙議題PM2.5也入題。數學則是5年來最簡單，出現國中程度，高中教師說，今年放棄數學的考生會後悔。

補教地科老師傅志強表示，今年地科考題，考生觀念一定要非常清楚，才有能力答題，像是第19題考海嘯，但不同於過去考海嘯，大多援引海底地震、火山爆發等自然現象，今年則是討論山崩造成的海嘯，考生不宜以過去的經驗來答題。另外在17題則以空汙為題，當中也提到PM2.5，反映今年自然科初題充分與時事結合。

化學科是唯一被認為中等難度的一科，對此，建國高中教師趙君傑表示，今年實驗題增加且都在課綱內，且著重基本概念，圖表題有7題，比去年多。

「太難了啦！」北市南湖高中顧久朋與李亦晟均表示，這次自然科比模擬考難很多，題目又活，只有物理部分比較簡單，很多觀念題，而且融合在一起，印象最深刻的時事題是考光碟的原料用在太陽能板上。

北市萬芳高中曾品樺則說：「還滿生活化的！」有題目要計算海嘯的浪高，還有在副熱帶高壓下，PM2.5的空汙比較嚴重，但在東北季風的情況下空氣會比較好，很切合時事，且很多題目從未在模擬考跟考古題中看過。

至於數學科部分，麗山高中教師黃靜寧表示，這分試題出乎意料，保守的講應是5年來最簡單的一次，比較沒有像去年偏第2及3冊，整分試題沒有複雜的計算，等於鼓勵學生不要放棄數學，今年放棄數學的考生一定會復悔 。

新北市中和高中呂心彤表示，今年數學題目偏易，還結合時事公投議題，考的是機率文氏圖，讓她印象深刻；新北市清水高中洪浩倫、林莊偉堯認為，今年題目寫來很順手，大都是歷屆考古題及模擬考出現多次的題目，「應該算是近年最簡單的一次」。

(中國時報)