2019年01月27日 04:11 中國時報 本報訊

編按2018年藝術拍賣會高潮迭起，英國國寶畫家霍克尼的畫作《藝術家肖像畫》以台幣24.8億天價，刷新在世藝術家的拍賣紀錄。霍克尼在1960年代，勇於挑戰社會禁忌，是歐美藝術史上第一位用藝術出櫃的同志藝術家。而英國神祕塗鴉藝術家班克西的畫作《氣球與女孩》才剛以4000多萬台幣高價落槌，就當場被碎紙機毀了，而毀畫者正是班克西本人。看來兩位特立獨行的藝術家都為作品增添了故事性以及張力，連帶拉抬作品的收藏價值。另外一位異類藝術家AI不僅進軍畫壇，更躍上拍賣舞台，《貝拉米肖像畫》一鳴驚人，以1300多萬台幣高價賣出，藝術果真是不斷地打破常規。

(中國時報)