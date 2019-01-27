異數玩藝術
中國時報
本報訊
編按2018年藝術拍賣會高潮迭起，英國國寶畫家霍克尼的畫作《藝術家肖像畫》以台幣24.8億天價，刷新在世藝術家的拍賣紀錄。霍克尼在1960年代，勇於挑戰社會禁忌，是歐美藝術史上第一位用藝術出櫃的同志藝術家。而英國神祕塗鴉藝術家班克西的畫作《氣球與女孩》才剛以4000多萬台幣高價落槌，就當場被碎紙機毀了，而毀畫者正是班克西本人。看來兩位特立獨行的藝術家都為作品增添了故事性以及張力，連帶拉抬作品的收藏價值。另外一位異類藝術家AI不僅進軍畫壇，更躍上拍賣舞台，《貝拉米肖像畫》一鳴驚人，以1300多萬台幣高價賣出，藝術果真是不斷地打破常規。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。