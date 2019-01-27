霍克尼挑戰禁忌創天價

2019年01月27日 04:11 中國時報 本報訊

《彼得從尼克家的游泳池上岸》，畫中主角就是霍克尼的情人施萊辛格。（摘自網路）

2018年投資贏家不在股市或債市，而是高價藝術品，其中最重磅的消息，就是英國當代畫家霍克尼（David Hockney）完成於1972年的一幅泳池畫作──《藝術家肖像畫：泳池的兩個人》（Portrait of an Artist：Pool with Two Figures），以高達9031.25萬美元（約台幣24.8億）天價落槌，刷新在世藝術家作品的拍賣紀錄，震驚藝術界，也打敗先前在世藝術家最貴作品紀錄保持人昆斯（Jeff Koons）的《橘色氣球狗》。

失戀心情 畫裡有故事

2017年《藝術家肖像畫》在英國泰德現代美術館、法國龐畢度中心、美國大都會藝術博物館等地巡迴展，慶祝霍克尼80大壽。該畫帶動大量人潮，還創下泰德史上最賣座的展覽。

該畫之所以高人氣、高拍價，除了霍克尼的名氣，也因為畫裡的故事很精彩。佳士得當代藝術國際總監井上光司說，這幅畫裡，霍克尼把自己和愛人施萊辛格（Peter Schlesinger）畫在裡面，雖同時在畫作裡，但一個閉眼站在池邊（暗指施萊辛格），一個在水底（暗指霍克尼），如此相近，又如此隔絕，顯露霍克尼失戀心碎的心情。而這幅畫之所以創下天價，因為這是收藏家最渴望擁有的泳池系列；再者，畫裡同時出現2人，是霍克尼僅有的8幅雙人肖像畫作之一。

1964年，27歲的霍克尼搬到了加州，大開眼界。在英國被視為奢侈品的泳池在加州幾乎是家家戶戶的標配，自此泳池成為了他的創作來源，尤其是泳池裡波光粼粼的線條，讓他心儀不已，誕生了最著名的泳池系列（Splash），其中《彼得從尼克家的游泳池上岸》（Peter Getting Out of Nick’s Pool）讓他一舉成名，並得到英國「約翰．摩爾繪畫大獎」（John Moores Painting Prize）肯定。畫中主角就是霍克尼1966年相識的情人施萊辛格。

陽光泳池 同志大方秀

他2017年接受CNN訪問時說，自己喜歡泳池的波紋線條，「如果選擇拍攝，它們會凝固，如果用顏料，可以畫出扭動的線條。」除了波紋線條，陽光泳池意味可以光明正大展示自己並觀看他人身體的地方，無需躲藏、無需羞愧，因此Splash系列也成了1960年代的同志宣言。

英國國寶 拒女王委託

霍克尼是英國史上繼畫家弗洛伊德（Lucian Freud）後，第二位被英國女王頒發功績勳章的藝術家，認可了他國寶的地位，更被世人稱之為「最受歡迎」、「辨識度最高」、「最有影響力」的在世藝術家。1960年代普普藝術自成一格以來，除了至今熱度不墜的安迪沃荷（Andy Warhol），就非霍克尼莫屬。他運用各種新媒介、新手法詮釋人們的日常生活，放手挑戰社會禁忌。

他是歐美藝術史上第一位用藝術出櫃的同志藝術家，在當時同志戀尚未合法的時空背景下，可見他多麼地敢衝撞體制。他也毫不客氣地拒絕英國女王的委託，直言「我畫人一般只畫自己親近的朋友，對拍馬屁不在行。」應證他作為藝術家的不凡傲骨。

衝撞體制 探索新可能

儘管霍克尼是公認的重磅藝術家，但在拍賣場上，他的作品拍價往往低於塞·托姆布雷（Cy Twombly）、李希特（Gerhard Richter）等同儕，成了許多收藏家心中「物美價廉」的選擇。沒想到老來俏，行情看漲，成史上最高身價的在世藝術家，連歌手周杰倫也對他的作品念念不忘。

但霍克尼可不想當「印鈔機」，近來反璞歸真，投身大自然，並不斷探索新的可能。他說藝術就是玩，因此嘗試用電腦、iPad、iPhone等工具創作，實驗實體畫布無法呈現的手法與效果。這位藝術頑童說：「人類繪畫史始於洞穴，而今則是iPad，誰知道接下來會走到哪裡？」

(中國時報)