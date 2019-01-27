《氣球與女孩》被班克西了瞬間增值

2019年01月27日 04:11 中國時報 本報訊

班克西嘲諷拍賣會：《真不敢相信你們這群傻B居然買了這垃圾》。（摘自網路）

神出鬼沒的英國知名塗鴉藝術家班克西（Banksy）又有驚人之舉，去年在倫敦蘇富比「當代藝術夜拍」會上，《氣球與女孩》以104萬英鎊（約台幣4277萬）高價落槌的瞬間，畫作裡內建的碎紙機裝置同步啟動，當場將畫作碎成條狀，堪稱班克西歷來最大膽的惡搞行動。畫作被作者親自摧毀，活脫脫來了場行動劇藝術，轟動畫壇與拍賣市場。

在畫作通過碎紙裝置、毀掉下半部的那一刻，一幅新的藝術品隨之誕生。這幅仍保留上半部心形氣球的「新作品」已獲班克西經紀公司「蟲害控制」（Pest Control）認證，並把《氣球與女孩》更名為《愛在垃圾桶裡》（Love is in the Bin）。買主當場說不退貨，想必是認為這畫有更高的收藏價值。

班克西真實身分無人得知，只知道他出身於英國布里斯托，擅長用噴漆進行街頭塗鴉藝術，作品曾出現在世界各地，就連近日出現在東京街頭防潮門的老鼠撐傘塗鴉，都被傳極可能是班克西的真跡。班克西畫作深具諷刺性、批判性與尖銳的政治觀點，他創作一系列包括反戰、反資本主義、反帝國主義等作品，也批評人性中的貪婪、虛偽、荒謬，犀利卻又透著一股童趣和溫情。

《氣球與女孩》是班克西2002年的作品，畫裡女孩伸手想要搆著放飛的心形氣球，原本畫在倫敦一面牆上，後來出現了各種印刷版，並在2017年榮登「英國人最愛藝術品」榜首。2014年班克西將這幅舊作翻新，並將靜態畫作改編為動畫，更名為《與敘利亞同在》（#WithSyria），希望世人關注敘利亞的內戰與難民問題。

對於班克西毀畫之舉，蘇富比推測，畫框底部可能早就隱藏碎紙機，以遙控方式啟動。但也有人揣測，班克西當晚可能悄悄現身現場，因為拍賣場入口曾有戴墨鏡的男子與保全爭執，但無法證實是否就是畫家本人。

班克西事後在社群媒體Instagram證實畫是他毀的，也上傳拍賣現場眾人驚訝盯著畫作被碎成條狀的照片，圖說配文用的是拍賣會慣用的行話：「加價、繼續加價、毀了（成交）。」（going, going, gone）。

蘇富比主管布蘭齊克（Alex Branczik）事後無奈指出：「我們被『班克西』了」。這幅畫幾乎創下班克西最高拍賣價紀錄，卻在眾目睽睽之下被毀，過去從沒經歷過這種事，但畫作被毀的那一刻，也蛻變成另一件全新的藝術品。依照慣例，若藝術作品在拍賣時毀損，買家可取消這筆交易，但經過這次戲劇性事件，《愛在垃圾桶裡》瞬間增值。新買主是歐洲女收藏家，決定繼續保留半碎的新作，並將畫作出借展出。

班克西受人矚目，除了神出鬼沒，也因為他把塗鴉從街頭文化帶進了拍賣會的「大雅之堂」。不過他對作品被拿去拍賣頗有微詞，還畫了一幅嘲諷畫作：《真不敢相信你們這群傻B居然買了這垃圾》，而今則是更進一步毀了畫作。他表達憤怒和不滿的方式，依然如此與眾不同又直戳人心，果然很「異數」（藝術）。外界對他的評價不外乎：他沒把這個世界當回事，也沒把自己當回事，對名利無所謂，但又充滿活力，一再打破既定模式，捍衛自己的理念與訴求。

(中國時報)