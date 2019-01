《氣球與女孩》被班克西了瞬間增值

2019年01月27日 04:11 中國時報 本報訊

班克西嘲諷拍賣會:《真不敢相信你們這群傻B居然買了這垃圾》。(摘自網路)

神出鬼沒的英國知名塗鴉藝術家班克西(Banksy)又有驚人之舉,去年在倫敦蘇富比「當代藝術夜拍」會上,《氣球與女孩》以104萬英鎊(約台幣4277萬)高價落槌的瞬間,畫作裡內建的碎紙機裝置同步啟動,當場將畫作碎成條狀,堪稱班克西歷來最大膽的惡搞行動。畫作被作者親自摧毀,活脫脫來了場行動劇藝術,轟動畫壇與拍賣市場。

在畫作通過碎紙裝置、毀掉下半部的那一刻,一幅新的藝術品隨之誕生。這幅仍保留上半部心形氣球的「新作品」已獲班克西經紀公司「蟲害控制」(Pest Control)認證,並把《氣球與女孩》更名為《愛在垃圾桶裡》(Love is in the Bin)。買主當場說不退貨,想必是認為這畫有更高的收藏價值。

班克西真實身分無人得知,只知道他出身於英國布里斯托,擅長用噴漆進行街頭塗鴉藝術,作品曾出現在世界各地,就連近日出現在東京街頭防潮門的老鼠撐傘塗鴉,都被傳極可能是班克西的真跡。班克西畫作深具諷刺性、批判性與尖銳的政治觀點,他創作一系列包括反戰、反資本主義、反帝國主義等作品,也批評人性中的貪婪、虛偽、荒謬,犀利卻又透著一股童趣和溫情。

《氣球與女孩》是班克西2002年的作品,畫裡女孩伸手想要搆著放飛的心形氣球,原本畫在倫敦一面牆上,後來出現了各種印刷版,並在2017年榮登「英國人最愛藝術品」榜首。2014年班克西將這幅舊作翻新,並將靜態畫作改編為動畫,更名為《與敘利亞同在》(#WithSyria),希望世人關注敘利亞的內戰與難民問題。

對於班克西毀畫之舉,蘇富比推測,畫框底部可能早就隱藏碎紙機,以遙控方式啟動。但也有人揣測,班克西當晚可能悄悄現身現場,因為拍賣場入口曾有戴墨鏡的男子與保全爭執,但無法證實是否就是畫家本人。

班克西事後在社群媒體Instagram證實畫是他毀的,也上傳拍賣現場眾人驚訝盯著畫作被碎成條狀的照片,圖說配文用的是拍賣會慣用的行話:「加價、繼續加價、毀了(成交)。」(going, going, gone)。

蘇富比主管布蘭齊克(Alex Branczik)事後無奈指出:「我們被『班克西』了」。這幅畫幾乎創下班克西最高拍賣價紀錄,卻在眾目睽睽之下被毀,過去從沒經歷過這種事,但畫作被毀的那一刻,也蛻變成另一件全新的藝術品。依照慣例,若藝術作品在拍賣時毀損,買家可取消這筆交易,但經過這次戲劇性事件,《愛在垃圾桶裡》瞬間增值。新買主是歐洲女收藏家,決定繼續保留半碎的新作,並將畫作出借展出。

班克西受人矚目,除了神出鬼沒,也因為他把塗鴉從街頭文化帶進了拍賣會的「大雅之堂」。不過他對作品被拿去拍賣頗有微詞,還畫了一幅嘲諷畫作:《真不敢相信你們這群傻B居然買了這垃圾》,而今則是更進一步毀了畫作。他表達憤怒和不滿的方式,依然如此與眾不同又直戳人心,果然很「異數」(藝術)。外界對他的評價不外乎:他沒把這個世界當回事,也沒把自己當回事,對名利無所謂,但又充滿活力,一再打破既定模式,捍衛自己的理念與訴求。

中國時報