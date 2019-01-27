首幅AI創作拍賣成交 比畢卡索還貴

2019年01月27日 04:11 中國時報 本報訊

AI創作的肖像畫右下角還有一個新奇的簽名，代表數學方程式。（法新社）

相較於去年11月文藝復興大師達文西的曠世奇作《救世主》在紐約佳士得以超過4.5億美元（約台幣136億）一舉刷新拍賣史上成交價最高的藝術品，區區43.2萬美元（約台幣1360萬）有什麼好拿出來說項的。但價格不是一切，這幅名為《艾德蒙．貝拉米肖像畫》（Edmond de Belamy）之所以受到熱議與追捧，因為它是歷來第一幅躍上拍賣舞台的AI創作品。

拍賣前，它的估價介於7,000-10,000美元之間，然而最終落槌時售價竟高達43.2萬美元，差不多是預估價的45倍。而且當天同時拍賣的還有20多幅畢加索的畫作，賣價卻都不如它。

《貝拉米肖像》由巴黎一個名為「顯而易見」（Obvious）的藝術團體，利用人工智慧創作而成。背後的演算法係參照2014年蒙特婁大學博士生古費洛（Ian Goodfellow）率先提出的「生成對抗網絡」（GAN）理論。Belamy在法語是「好友」的意思，而Goodfellow也是好友之意，顯然Obvious想藉此向這位優秀的前輩致意。

畫作帶有18-19世紀藝術風格，畫布三邊留了大片空白，一名五官模糊的微胖男子，身穿白襯衫、黑外袍、額頭頂到了畫面的頂端，彷彿畫作尚未完成就匆匆被掛了出來。右下角還有一個新奇的簽名：min max Ex[log(D(x))] + Ez[log(1-D(G(z)))]，代表數學方程式。

Obvious先輸入橫跨14-20世紀超過15000幅的人像畫，讓GAN自己演算，GAN演算法包括2個部分，生成器（generator）與鑑別器（discriminator），生成器根據輸入的資料，學習人像畫的規則，再據此建構新的圖像。鑑別器則負責鑑別圖像真偽，揭穿哪個是被輸入的真畫，哪些是生成器自創的偽畫，再將結果回饋給生成器，讓生成器不斷地深化學習，也就越畫越逼真，直到鑑別器無法分辨真偽，成品就誕生了。簡言之，GAN若是一個人，那他就有兩種人格，兩種人格相互博弈，一來一往，不斷拉近真偽的差距，直到你中有我，我中有你，分不出你我。

Obvious強調，最終成品並不是現有15,000張肖像的副本或結合，而是一張原創畫，也就是第15,001幅肖像畫，並將這種新藝術稱為「GAN-ism」。

不容否認，已有藝術家將GAN這類深度學習技術當成一種輔助工具，協助藝術創作，就像高明的攝影師也能夠通過手中器材完成富有獨創性的藝術創作。因此人類美術史上是否會出現以AI為基礎的新藝術流派，誰也不敢論斷。有遠見的收藏家若及早關注這一趨勢提前卡位，未來說不定會有意想不到的投資回報。

(中國時報)