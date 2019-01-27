堅持不給築牆 裴洛西贏首勝

2019年01月27日 04:11 中國時報 諶悠文／綜合報導

美國聯邦政府局部停擺35天後，川普總統終於妥協。美媒分析，面對川普堅持要求美墨邊境築牆經費，像老小孩般不給牆就耍賴，眾議院議長裴洛西立場堅定不移、寸步不讓，甚至不惜取消川普到國會發表國情咨文，贏了雙方對戰第一場勝利，也讓年輕一輩民主黨議員見識到她縱橫政壇多年的功力。

堅定不移 寸步不讓

《紐約時報》形容裴洛西是讓川普陷入狼狽境地的女人。對於以談判高手自居的川普來說，裴洛西是強勁的對手。根據美國憲法，她與川普的權力是平等的。

川普集團前執行副總裁雷斯女士表示，川普認為自己是世界上最有權勢的人，這是川普第一次與和他權力相當的人打交道，而且還是個女人。

川普經常為對手取綽號，像是「哭嚎查克」（Cryin’ Chuck）、「低能量傑布」（low-energy Jeb）。哭嚎查克指的是參議院少數黨領袖舒默，傑布是2016年美國大選共和黨黨內初選參選人傑布．布希、前總統小布希的弟弟。

對於女性，川普則喜歡攻擊外貌，像是「馬臉」、「醜」，但他從未羞辱裴洛西，既沒取難聽的綽號也未嘲諷她的外表。川普傳記的作者布萊爾說，川普唯一幫裴洛西取的外號是她自己的名字：南希，這對川普而言可說異常克制。

前共和黨智囊費赫瑞指出，川普對裴洛西始終保持尊重，因為這是比較好的政治策略，議長手中握有權力，招惹她不會得到更好籌碼。川普對裴洛西心存敬畏，但也讓川普陷入不知該如何面對裴洛西的窘境。

批評川普 毫不客氣

反倒是裴洛西對川普毫不客氣，她曾批評總統在「耍賴」，還暗指川普像個小孩，她說，「身為5個孩子的母親、9個孩子的祖母，我知道耍賴是什麼樣子。」

在國情咨文演說上，川普也拿裴洛西沒輒。美媒指出，裴洛西日前以政府關門為由，取消邀請川普到國會進行國情咨文演說，這是擊垮川普的一個重要戰略。失去在國會殿堂演說的機會，會讓愛出風頭的川普頓失舞台。而川普的推文顯示他在政府停擺的議題上已有退讓的念頭。

(中國時報)