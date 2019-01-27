川普心腹史東被控7罪

2019年01月27日 04:11 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普的心腹、2016年大選期間的競選顧問史東（Roger Stone），25日在佛羅里達州自宅被聯邦調查局（FBI）逮捕。他因涉嫌在選舉期間，接觸「維基解密」，獲得可打擊競選對手希拉蕊的電郵，協助川普當選。史東被控的7項罪名包括5項不實陳述（偽證）、妨礙司法調查、恫嚇證人等。川普得知後，罕見地在5小時後才推文，稱這是美國史上最大的政治獵巫，並重申他沒有勾結俄羅斯。

史東被捕後，法官准他以25萬美元（約台幣767萬）交保。他在法院外強調，不會認罪，也不會轉作汙點證人，對川普作出不利的證詞。他痛批起訴是出於政治動機，他並未和「維基解密」或俄羅斯勾結，協助川普當選。

2016年大選期間，民主黨希拉蕊陣營和民主黨全國委員會的電腦伺服器遭俄羅斯駭客入侵，數以萬計電郵與檔案外洩，這些電郵後來被交給維基解密爆料。而66歲的史東被發現曾與維基解密創辦人艾桑吉互通大量電郵。

調查通俄案的特別檢察官穆勒在起訴書指出，史東向參、眾兩院情報委員會作偽證，謊稱沒有與艾桑吉的通訊記錄。此外，他被控恫嚇一名證人，威脅對方不准出面作證。

史東與川普相交近40年，是川普倚重的幕僚與親信。「通俄門」案，史東一直被認為是關鍵角色，有助釐清川普競選陣營是否與俄羅斯串通勾結。他也是繼前國安顧問佛林、前競選總幹事曼納福特、競選顧問帕帕多普洛斯、競選幹部蓋茲、私人律師柯恩後，第6位被起訴的川普團隊成員。

起訴書指2016年10月7日，維基解密公開第一批被駭電郵後，史東收到發自「川普競選團隊要員」的簡訊，表明「幹得好」，顯示川普團隊和他都知悉這項抹黑行動。起訴書未指明該「要員」是誰。

英國《衛報》指出，穆勒起訴書披露的細節恐會讓川普直冒冷汗，但川普身邊人士認為，此事不會威脅到川普，因為穆勒未點出史東參與了駭客攻擊，也沒找到他與俄羅斯人勾結的直接證據。

(中國時報)