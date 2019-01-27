霹靂女王就愛cosplay

2019年01月27日 04:11 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

席珍有著180公分的高（身兆）身材和俊秀臉型，有如漫畫中的9頭身美女，扮成手遊《陰陽師》的酒吞童子英氣逼人，也能扮成電影裡的黑魔女，展現十足女王架式。至今仍每年準備新角色的她，其實是一位42歲、有著24年cosplay資歷的台灣第一代coser，「當時同期的coser，現在應該只有我還在cosplay了。」

享受手作與扮裝的趣味

席珍笑說：「1995年日本的cosplay文化也才剛開始，在同人誌販售會會場，有些攤位會找人扮裝成筆下角色當『看板娘』，逐漸演變成cosplay。台灣的同人圈也關注到日本的風氣，當時小型同人販售會多半借用校園空間舉辦，我們幾個朋友就決定扮成《夢幻遊戲》的角色，在學校舞台上演戲。」

遠赴內蒙古、新疆拍MV

至今扮過30多個角色，席珍認為cosplay最大的樂趣來源是手作衣服和道具，「二次元的造型轉成三次元，不一定適合，扮裝起來需要針對人體狀況做調整，能讓整體比例看起來層次更好。」

熱愛布袋戲的席珍，甚至曾經為《霹靂劍宗》系列cosplay，請認識的北京導演操刀，遠赴內蒙古、新疆等地拍攝真人MV，穿著角色服裝騎馬，「會做這樣的事完全就是為了對作品的愛。對我來說一邊工作一邊cosplay不是壓力，反而從中獲得了許多樂趣。」

(中國時報)