布袋戲篇－偶的揣摩 妝好傳神 最爽被讚像本尊
長相俊秀的日痕，是台灣的布袋戲coser，幾乎專門只cosplay布袋戲角色，甚至曾有布袋戲迷在網路發文批評cosplay往往不夠像本尊，卻只稱讚他出過的角色「夠傳神」，「有些人聽到我看布袋戲會覺得蠻驚訝，因為一般人看到我的外表會以為應該會喜歡時尚流行的東西，但我從小就很愛看布袋戲。」
日痕回憶，他從小就愛看電視布袋戲，高中時參加霹靂布袋戲角色亂世狂刀的後援會就看過有人cosplay，但直到24歲時因為工作認識布袋戲同好，才第一次自己嘗試cosplay霹靂的角色「佛劍分說」，「那時到永樂市場挑布，找人訂做的服裝，花了兩萬五千元，在家裡花了兩三小時全部穿戴準備好才出發去同人場。」
由於日痕有當過模特兒、拍廣告的經驗，剛開始cosplay就很上手，沒多久就成為布袋戲圈的人氣coser，「一來男性coser比較少，再來我懂的怎麼揣摩角色，加上事前會做很多功課，知道他的個性、氣質，想像他如果是人會做哪些事情，神情又應該要怎麼展現等等。」
至今至少扮過20個男女角色的日痕，本業是美髮師，也接案製作布袋戲cosplay用的假髮。日痕笑說，「比起被稱讚很帥或很美，最高境界的稱讚就是有人說我很像布袋戲偶本尊，像是角色變成真人後的樣子。」
(中國時報)
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