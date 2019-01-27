劇場表演篇－從後援會到無限人形 超展開
許多人以為cosplay就只是擺擺姿勢拍拍照，但對於「無限人形」劇場而言，cosplay代表的是布袋戲文化的傳承。創辦人沙夏表示，「無限人形」最初是從霹靂的後援會活動開始，「後援會需要舞台表演活動，我負責寫同人劇本，類似番外篇，像是『葉小釵的一天』，再cosplay演出來，剛開始甚至請到負責霹靂口白的黃文擇親自配音演出。」
沙夏表示，她在日本念大學，寒暑假回台灣時正好看見電視在播霹靂布袋戲，一看就迷上，學成歸國後決定加入後援會活動，誤打誤撞開始cosplay，還會請專業的劇團老師來指導演出。2005年霹靂布袋戲進駐宜蘭傳藝中心時，無限人形也跟著去表演，每年夏天cosplay角色跟戲偶的踩街和年度表演，成為當時傳藝的一大賣點。
沙夏表示，她cosplay的角色以男性居多，像是「魔化一頁書」或「癲不亂」，「可能我們都想成為英雄吧！我的眉毛、五官樣貌也比較適合武將，眼神比較殺，加上體格壯，幾乎都是cos成武將。」
沙夏表示，嚴格說來cosplay屬於二次創作，遊走在法律邊緣，但無限人形長久以來和霹靂布袋戲配合，讓官方與二創互相支援，「有的coser覺得我們『太商業』，但其實要能穿戴大型服裝道具，還能安全的跟戲偶和操偶師互動、配合動作，真的需要一定的專業。如何去「駕馭」角色是很重要的。」
(中國時報)
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