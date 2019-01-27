動漫遊戲篇－玩轉舞台 讓世界看見台灣
小都和小白是cosplay圈的知名情侶檔，這對兩人搭檔在2016年日本「世界Cosplay高峰會」台灣代表賽中，以遊戲《奧丁領域》的角色關德琳、奧斯華拿下冠軍，近年屢次受邀參加各國cosplay交流活動。小白表示，「台灣的cosplay品質其實非常好，比較大的問題是要如何走出去，讓世界看到。」
小都和小白在大學動漫社團中認識，跟著社團朋友一起cosplay，小白甚至因為輸掉打賭，第一次cosplay就是扮『偽娘』（穿女裝的男性角色）。小白擅長製做服裝，小都則專精打造道具，如今兩人目前都在遊戲業工作，也一邊接單製作cosplay服裝道具。
小都表示，cosplay讓她接觸到更廣闊的世界，「國高中唸的都是升學學校，讓我很壓抑，上了大學、開始cosplay，穿好衣服上好妝，第一次覺得自己是個獨立自主的人，站在這裡，用自己的方式面對人群，交到很多朋友，覺得非常開心。」
參加國際Cosplay比賽，表演不只是擺姿勢拍照，還要安排對白、走位、動作，搭上配樂、道具和燈光效果，演成短劇給觀眾看。近年增加的國際cosplay交流也讓小白有信心，「2016年的世界冠軍是印尼coser，2017年冠軍則是大陸coser，希望我們帶回來的經驗傳承，能讓台灣coser也拿下世界冠軍。」
(中國時報)
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