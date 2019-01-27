鋦瓷延物命修補你的回憶

2019年01月27日 04:11 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

陶藝家陳高登利用專業補釘「鋦瓷」技術在作品缺口加上拉鍊。（本報資料照片）

年節大掃除「斷捨離」，舊的用不到的東西往往要狠心捨棄，然而在過去物資缺乏的年代，舊的不去，而是以修補讓物件有新生命。近年另有一股愛物惜物風潮，賦予舊物新生，將有情感意義的物命延續。

近日在迪化207博物館正推出「舊的不去—修補的故事」特展，早年台灣的陶瓷、針織衫、鋁製鍋、油紙傘、藤椅等，都能透過修捕的巧手延續物件生命。迪化207創辦人陳國慈便指出：「早年的生活，物件破損了無論價值高低，拿去修補是最平常的事，是節儉惜物，也是資源環保。」而今物資取得容易，修補倒成了一種回憶。

蚯蚓蛋白 都是好材料

推展鋦瓷藝術多年的陳高登，實為金工出身，一次應朋友要求修復紫砂壼的壼嘴，開始思考前輩先人如何不用化學藥劑來完成瓷器的修補，並蒐集了中、日、韓的修補技術，「日本以漆為主做金繕，大陸則是用蛋白和碳酸鈣做鋦瓷，台灣傳統多用糯米，最特別的是韓國是用蚯蚓黏液來修補。」

陳高登也指出，雖然隨著瓷器量產，鋦瓷行業在60年代後便沒落，但「情感面的修復需求永遠都存在」，且當代的修補工藝不再只是「補好再用」，而是更強調修復者融入當代美學意境，「比如日本的『金繕』就表現裂後美感，與近年流行的茶道，強調不做作、原始的美學一致。」

抓住靈感 和物件對話

陳高登表示，就修補技藝來說或許不脫前人框架，但現在的鋦瓷藝術會根據物件特性，展現情感記憶或新生命。「每次修補前，都會先花些時間讓自己只是去看、去聽物件怎麼說，和物件對話。」對陳高登來說，一如日本人「萬物有靈」的概念，以修復延續物命，也延續物件給予持有者的獨特情感。

「一個馬克杯，或許不會想修補，但也曾有人拿著結婚時在歐洲買的馬克杯來修」，陳高登指出，許多如今來學習鋦瓷的學員，也都是基於家中有前人留下的老物件，「有些老東西是不可能再製造生產了」，基於情感和美學表現，陳高登對台灣的鋦瓷傳承樂觀以待。

(中國時報)