救一張蟲膠唱片 清千條音軌
「小時候的印象都在！」因為想找回小時候聽留聲機和蟲膠唱片的記憶，蟲膠唱片收藏者潘啟明開啟了他的修復之路，至今手上「救」回的蟲膠唱片達上千片，而潘啟明的修復均是分文未收，只希望幫更多人找回珍藏的記憶。
「早20年也不可能做到。」潘啟明因工作上接觸到環氧樹脂，想到運用在修補蟲膠唱片上，幾過自己獨自摸索，成功修復唱片後，許多藏家開始紛紛帶著破損的唱片登門求救；潘啟明的修復不只運用新的樹脂材料，也曾土法煉鋼地將變形的唱片放在太陽下晒或放入烤箱，「去思考當年製作時的熱源不超過100度，便大膽用90度以下的溫度來嘗試，效果意外地好。」
環氧樹脂必須照比例調和，等待乾後有硬度再使用，且蟲膠唱片若破損，必須靠著耐性與眼力，仔細地將音軌接上後固定，上膠、上樹脂，再一條一條音軌地清除膠痕，上保護油。「一道裂縫就是200條音軌，一張唱片如果斷成4片，就要手工清上千條音軌。」
憑著自行摸索成功的蟲膠唱片修復手藝，台大也曾找他修復了600多張唱片，而潘啟明至今收到的待修復唱片，許多都是台灣30年代的流行歌或戲曲，「救回來，趕快錄音、備份，就把曲子保留下來了。」不對這樣的獨門修復抱持商業思考，潘啟明只希望盡量幫藏家保存記憶中的聲音。
(中國時報)
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