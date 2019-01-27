跨界成常態 不能只練一種功夫
文化產業人才的機會在哪裡？北京大學文化產業研究院副院長、教授陳少峰表示，機會到處都有，但文化人必須隨時自我提升，才可能成為產業發展最核心的資源。
陳少峰日前以「文化產業人才升級」為題發表演講，他以鼫鼠「能飛不能過屋，能緣不能窮木，能游不能度穀，能穴不能掩身，能走不能先人」五技而窮為喻，形容大陸人才雖多但不專精，提醒文化產業人才需要隨產業發展提升自身能力與水準。
第16屆中國文化產業新年論壇日前在北大舉辦，陳少峰在論壇中分析企業家、商人、藝術家與職業經理人有不同的角色定位，「企業家注重直覺、創新、激情，對外來的商機有敏銳的嗅覺和洞察力；藝術家雖然同樣注重直覺、創新，但藝術創作不以結果為導向。」除此之外，企業家對未來相對精準的研判與職業經理人關注當下又形成鮮明對比。
陳少峰表示，既然跨界發展已經成為常態，那麼就要對未來做產業趨勢的分析和人才需求的探討。陳少峰分析，大陸當前文化產業人才培養過程存在一些缺陷，包括教育理念落伍、缺乏真正跨界、對人才的要求不具體、有教無育等，他希望回歸原點來思考，從需求導向、互聯網思維與企業家精神等考量，「未來的文化產業人才需要做到知行合一，同時具備職業經理人素質。」
陳少峰提出幾點建議，包括營運者本身必須提升思維，文化產業專業人才的培養必須改變教學方式，增加落實執行面的課程；學校也必須知道「產」的下一步，產學相互配合：產業人才除了文化素養之外，也要具備營運的能力。
(中國時報)
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