斜槓文創族 可成產業全才

2019年01月27日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

「台灣會講故事，我們會說台灣最美的風景是人，但是現在，大陸可以請國際設計師幫他們講，幫他們做行銷包裝，台灣不但要更加精進，人才也要更加專業。」日前受邀參加中國文化產業新年論壇的北藝大藝術管理研究所助理教授于國華觀察表示，台灣的文創產業裡，每一個產業鏈都要很扎實，不要讓「學用落差」影響文創的發展。

于國華觀察表示，過去台灣的社區總體營造經驗，給了大陸許多觀摩與考察的典範，下一個階段，台灣的機會就是把自己的文化產業做得更為精緻，讓世界走進來台灣。

于國華說，就像法國的亞維儂，藝術節1年只有4個月，但是這4個月全世界對於表演藝術有興趣的民眾、觀眾、演員、評論家以及觀光客都會到這裡，這也就是韓國瑜所說的，「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」是一樣的道理。

在這樣的前提下，文創就不僅僅是藝術文化，于國華認為，文創的定義應該更加寬闊，是一種新的生活方式，「大陸急速轉變，市場不是一塊鐵餅，而是有機地在改變。」

舉例來說，大陸現在最夯的就是文化結合旅遊，全面作鄉村改造計畫，透過組織帶入能量，讓100多萬個村莊做根本性改變，需要的人才是「綜合性人才」，也就是很多斜槓的文創族，「喜歡藝術，也要會管理；台灣的斜槓人生很多都是不得已，因為都是小資本，一個人必須身兼很多任務，但換種思維，其實可以利用這個機會培養自己成為產業界的全才。」

(中國時報)