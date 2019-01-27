斜槓文創族 可成產業全才
「台灣會講故事，我們會說台灣最美的風景是人，但是現在，大陸可以請國際設計師幫他們講，幫他們做行銷包裝，台灣不但要更加精進，人才也要更加專業。」日前受邀參加中國文化產業新年論壇的北藝大藝術管理研究所助理教授于國華觀察表示，台灣的文創產業裡，每一個產業鏈都要很扎實，不要讓「學用落差」影響文創的發展。
于國華觀察表示，過去台灣的社區總體營造經驗，給了大陸許多觀摩與考察的典範，下一個階段，台灣的機會就是把自己的文化產業做得更為精緻，讓世界走進來台灣。
于國華說，就像法國的亞維儂，藝術節1年只有4個月，但是這4個月全世界對於表演藝術有興趣的民眾、觀眾、演員、評論家以及觀光客都會到這裡，這也就是韓國瑜所說的，「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」是一樣的道理。
在這樣的前提下，文創就不僅僅是藝術文化，于國華認為，文創的定義應該更加寬闊，是一種新的生活方式，「大陸急速轉變，市場不是一塊鐵餅，而是有機地在改變。」
舉例來說，大陸現在最夯的就是文化結合旅遊，全面作鄉村改造計畫，透過組織帶入能量，讓100多萬個村莊做根本性改變，需要的人才是「綜合性人才」，也就是很多斜槓的文創族，「喜歡藝術，也要會管理；台灣的斜槓人生很多都是不得已，因為都是小資本，一個人必須身兼很多任務，但換種思維，其實可以利用這個機會培養自己成為產業界的全才。」
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。